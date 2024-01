Ważne słowa Apoloniusza Tajnera przed PŚ w Wiśle. Wskazał na kluczowy element, "Wtedy widzę, że nie ma formy"

Spędzał sen polskim kibicom, teraz może wrócić! Jego rywalizacja z Małyszem przeszła do legendy, co za doniesienia

W powrót formy polskich skoczków wierzy Apoloniusz Tajner, były trener i prezes PZN. Zapytaliśmy eksperta o diagnozę problemów naszych gwiazd w tym sezonie.

- Bardzo słabo rozpoczęła cała grupa, popełniony został błąd systemowy – nie ma wątpliwości Tajner. - Wtedy występują objawy zmęczenia. Jeżeli Niemcy i Austriacy są w formie i skaczą daleko, to się obniża rozbieg, a jak jest niski rozbieg, to obnaża to braki techniki. Wtedy jest też gorsza atmosfera, bo każdy chodzi smutny. 4-6 tygodni trwa spokojnie wychodzenie z kryzysu, potem forma przychodzi natychmiast. Ta grupa w całości się podnosi – podkreśla Tajner.

Ogromnym problemem naszych skoczków były niskie prędkości na rozbiegu. Przekłada się to oczywiście na utratę metrów.

- Jeżeli zawodnik nie jest formie to i narty nie jadą, bo nie ustawia odpowiednio ciała. Wszystko jest powiązane ze sobą, jak widzę male prędkości, to jasne dla mnie jest, że zawodnik jest bez formy – analizuje Tajner, ale jednocześnie uspokaja: - Na Wisłę powinni być na swoim poziomie. Liczę na dobre wyniki.

Po raz pierwszy zostanie rozegrany Polish Tour. Czy to oznacza, że rośnie renoma polskich skoków?

- To będzie zależało od tego, jak ten turniej wypadnie, bo potem komisja kalendarzowa o wszystkim decyduje. Jeśli wszystko będzie OK, to jest szansa ze taki turniej nam w Polsce zostanie. Powinniśmy się starać, żeby taki turniej został u nas na zawsze – nie ma wątpliwości poseł na Sejm.