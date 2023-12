Wielka kłótnia u Kamila Stocha. Wystarczyło jedno zdanie i nie dało się już tego zatrzymać

Kamil Stoch musiał z ogromnym rozczarowaniem przyjąć swoje wyniki na początku sezonu 2023/24. Nasz as liczył zapewne, że to będzie kolejny jego sezon, tymczasem początek kampanii w Pucharze Świata to ogromny zawód. W związku z tym w ostatnim czasie Stoch zamiast skakać w zawodach, skupiał się na treningach indywidualnych, które mają zaprocentować już w najbliższym czasie. Czy zawodnik z Zębu będzie w stanie nawiązać walkę z najlepszymi dotychczas w stawce? To się okaże. Na razie może jednak liczyć wciąż na wsparcie wiernych kibiców. Ci stoją za nim murem nawet w trudnych momentach i reagują na krytykę płynącą w stronę idola. Do ostrej wymiany zdań doszło pod zdjęciem na instagramowym profilu Kamila Stocha.

Kamil Stoch krytykowany przez kibica

Wszystko zaczęło się w zasadzie jak zawsze w internetowych waśniach. Powstały dwa obozy. Pierwszy z nich postanowił mocno negatywnie ocenić dotychczasowe skoki reprezentanta Polski. Drugi - stał w jego obronie. "Ty się do roboty weź, bo te miejsca w trzeciej dziesiątce nie przystoją mistrzowi olimpijskiemu" - napisał jeden z obserwujących konto Stocha na portalu społecznościowym. Na odpowiedzi i wywiązanie się sporej kłótni nie musieliśmy długo czekać.

Kłótnia na profilu Stocha

"On sobie może skakać dla przyjemności, z jedną nartą, bez nart, na sankach albo nawet na gruszce. A wiesz dlaczego? Bo MISTRZOWI wolno. On już swoje w skokach zrobił, zdobył wszystko co mógł wiec teraz może to robić na całkowitym luzie i dla fanu bez żadnej presji. Niech się młodzi wykazują. Będą lepsi od niego to oni będą skakać, ale na razie młodzi nawet w obecnej formie nie dorównują Kamilowi, wiec musi on skakać. Czy to jego wina ze tak jest?" - dość obficie odniósł się do negatywnego komentarza inny z kibiców, który przy swojej opinii zgromadził morze polubień.

Pojawiły się też głosy wchodzące w polemikę z powyższym komentarzem, ale raczej zgadzające się co do sedna. "Nie ma mistrzostwa świata w lotach, ale to nie ważne, jest wielokrotnym mistrzem i niech tylko skacze skoro sprawia mi to przyjemność, i oby jak najdłużej" - dodał internauta na temat dokonań Kamila Stocha i jego aktualnej formy.