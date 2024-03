Wielki bunt gwiazd skoków przed Pucharem Świata w Planicy! Miarka się przebrała. Głośny bojkot

Tego o relacjach Dawida Kubackiego z trenerem nie było wiadomo. Skoczowie wszystko ujawnili! To on robi to najczęściej

Trudno w to uwierzyć, ale zimowy sezon ze skokami narciarskimi dobiega już końca. Po kilku miesiącach rywalizacji skoczkowie tradycyjnie zakończą zmagania podczas lotów narciarskich w Planicy, jednak w tym roku finał sezonu w Słowenii będzie wyjątkowy. Wszystko przez organizowany po raz pierwszy w Planicy finał sezonu kobiet, który będzie przy okazji koronacją Niki Prevc. Siostra słynnych słoweńskich braci zapewniła już sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę i oficjalnie odbierze ją właśnie przed własną publicznością. Nie zrobi tego jednak na słynnej Letalnicy - skoczkinie zaprezentują się w czwartek wieczorem na normalnej skoczni HS102. To właśnie ta decyzja FIS wywołała ogromną burzę.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

- W ostatnich tygodniach i miesiącach wiele się wydarzyło. Zawsze mówi się nam, czego nie możemy i nie powinniśmy robić. Zawsze są decyzje, które są niezwykle trudne do zrozumienia. Nie tylko pod względem skoków narciarskich, ale także wszystkiego, co dzieje się wokół - komentowała dla portalu laola1.at Eva Pinkelnig, druga zawodniczka Pucharu Świata. Nie potrafiła ona zrozumieć decyzji z Vikersund, gdzie odbył się tylko jeden z dwóch zaplanowanych konkursów lotów. Plany organizatorów pokrzyżowała pogoda, jednak skoczkowie w przeciwieństwie do kobiet i tak rozegrali oba konkursy. - Byłoby to możliwe, bo było nas tylko 17. To byłoby bardzo łatwe - mówiła Austriaczka. Wściekłe na FIS są też główne bohaterki zawodów w Vikersund i całego cyklu Raw Air.

- W ogóle nas nie doceniają - grzmi Silje Opseth dla portalu delo.si. Świeżo upieczona rekordzistka świata w długości lotu narciarskiego (230,5 m) postanowiła zbojkotować finał sezonu w Planicy wraz z rodaczką Eirin Marią Kvandal, która wygrała konkurs w Vikersund i cały cykl Raw Air. Norweżki były w nim najlepsze, ale zdecydowały się wyrazić sprzeciw wobec niesprawiedliwości i nie wystąpią w Planicy. - Chłopaki mogą pojechać na loty i cieszyć się najlepszymi rzeczami na świecie. Skoczkinie będą rywalizować na małym obiekcie. Jestem naprawdę rozczarowana - dodała Opseth.