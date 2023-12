Wydało się, co dzieje się w domu Piotra Żyły pod jego nieobecność! Marcelina Ziętek ma na to specjalną nazwę, można się zmachać

Kolejny zimowy weekend dla fanów skoków narciarskich i samych zawodników oznacza przede wszystkim kolejne zawody Pucharu Świata, które tym razem odbywać się będą w niemieckim Klingenthal. Pogoda nie rozpieszcza jednak skoczków, a informacje płynące zza naszej zachodniej granicy nie napawają optymizmem. Warunki atmosferyczne nie rozpieszczają również partnerek reprezentantów Polski, które pozostały w domach i tak, jak Marcelina Ziętek chociażby muszą zająć się pracami, które najczęściej przypadają mężczyznom.

Kiedy Piotr Żyła wybrał się wraz z reprezentacją Polski na kolejne zawody, Marcelina Ziętek musiała chwycić za łopatę do śniegu i zabrać się za odśnieżanie przydomowych terenów, aby móc poruszać się po podwórzu oraz wybrać się gdziekolwiek samochodem w razie potrzeby. Przy okazji okazało się, że partnerka Piotra Żyły używa specjalnego określenia na tę czynność.

Zwracając się do swoich fanów przy okazji stania na podwórzu z łopatą do śniegu, Marcelina Ziętek oznajmiła internautom, że skończyła właśnie "łopatować". Wielu osobom to słowo może nie mówić zbyt wiele, jednak określenie to swego czasu robiło furorę w internecie. W jednym z wywiadów sprzed lat, który stał się viralem w internecie, starsza mieszkanka Podhala żaliła się, że pomimo swojego wieku musi "łopatować", aby uniknąć mandatu za nieodśnieżony chodnik. Jak widać, słowo to jest doskonale znane ukochanej Piotra Żyły.