Wydało się, jak wiele łączy Izabelę Małysz z córką. Wystarczyło tylko zauważyć ten szczegół

Izabela Małysz i Adam Małysz zrobili wszystko, by ich córka odebrała właściwe wykształcenie i przede wszystkim poznała zasady życia w społeczeństwie. Przez lata wykonali ogromną pracę, by wychować pociechę na wartościową osobę. Ich misja powiodła się w pełni i dzisiaj możemy obserwować, jak Karolina Małysz radzi sobie w dorosłym życiu. Córka znanego małżeństwa jakiś czas temu wyszła za mąż, ale nie odcięła się rzecz jasna zupełnie od rodziców. Niejednokrotnie wszyscy członkowie rodziny podkreślali, jak ważne są dla nich wewnętrzne relacje. O te zdecydowanie łatwiej zadbać, gdy ma się wspólne pasje. A jedna z nich od długiego czasu łączy matkę i córkę. Potwierdzają to materiały, które obie zamieszczają na Instagramie.

Wielka pasja Karoliny i Izabeli Małysz

Nie jest tajemnicą, że ze swojej pasji Karolina Małysz uczyniła w pewien sposób pomysł na życie. Córka Małyszów regularnie wyjeżdża za granicę i zwiedza najodleglejsze zakątki świata. Nie chce jednak gromadzić wspomnień tylko dla siebie. Od dłuższego już czasu prowadzi na Instagramie profil, na którym dzieli się przeżyciami ze wspomnianych wojaży. Zamieszcza filmy, zdjęcia i pełne opisy. Dzięki nim obserwujący mogą poczuć się, jakby byli z nią na miejscu. Czasami zdarza jej się również udzielać porad, dotyczących podróżowania. Ta wyjątkowa pasja nie wzięła się znikąd. Okazuje się bowiem, że Izabela Małysz również w sieci prezentuje takie materiały.

Pasja Izabeli Małysz

Żona Małysz i jej podróże

Choć Izabela Małysz zdecydowanie rzadziej niż jej córka publikuje nowe wpisy na portalu społecznościowym, to odwiedzając jej profil od razu można natknąć się na materiały z wyjazdów. Wyróżniła bowiem krótkie filmiki i zdjęcia z dotychczasowych eskapad. Możemy m.in. prześledzić jej wrażenia z wyjazdów do Finlandii, Bangkoku czy na Malediwy. Najwyraźniej, podobnie jak Karolina Małysz, również mama gustuje w egzotycznych kierunkach i chętnie poznaje nowe kultury oraz miejsca.