Fenomenalne informacje dla polskich kibiców skoków. Historia napisze się na naszych oczach! To już pewne

Ubiegły sezon w Pucharze Świata był niebywale rozciągnięty w czasie. Zaczął się na początku listopada, a zakończył wraz z ostatnimi dniami marca i dało się usłyszeć głosy, że skoczkowie niekoniecznie dobrze znoszą tak długie zmagania. Było niemal pewne, że FIS nie zastosuje takiego rozwiązania w kolejnym sezonie i tak też się stało. W czwartkowe popołudnie pojawił się oficjalny kalendarz Pucharu Świata 2023/24.

Nowy turniej w kalendarzu Pucharu Świata! Polscy kibice mogą być zachwyceni

Tym razem inauguracja rywalizacji nie będzie miała miejsca na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, a wróci do Ruki. Tym samym biało-czerwoni fani na zawody w Polsce będą musieli poczekać nieco dłużej. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Potwierdziły się bowiem doniesienia, że na początku 2024 roku odbędzie się polski turniej. Będzie miał on miejsce w Wiśle, Szczyrku oraz Zakopanem.

Najpierw odbędzie się konkurs duetów i konkurs indywidualny w Wiśle. Następnie konkurs indywidualny w Szczyrku, a na zakończenie zawody drużynowe i indywidualne w Zakopanem. Tuż po tym turnieju zawodnicy powalczą o medale w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf. Zakończenie zmagań będzie miało miejsce tradycyjnie w Planicy.