Wykończony dom Piotra Żyły zwalił nas z nóg! Tak mieszka polski skoczek. Wnętrze rozkłada na łopatki

Piotr Żyła bez wątpienia kierował się w swoim życiu zasadą, że każdy mężczyzna musi posadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom. Co do drzewa nie mamy pewności, jednak reszta się zgadza. Jeden z liderów polskich skoczków w ostatnich miesiącach pochłonięty był budową i wykończeniem swojej nowej posiadłości, a efekty prac fani Żyły mogli obserwować śledząc profile w mediach społecznościowych jego i Marceliny Ziętek, z którą jest w związku. Okazuje się, że posiadłość polskiego skoczka jest już gotowa do zamieszkania, a Żyła pokazał publicznie, jak będzie mieszkać. Dom jednego z liderów polskich skoczków robi wrażenie.

Wielu fanów Piotra Żyły mogło myśleć, że jego posiadłość nie jest zbyt duża, a przynajmniej nie wygląda na taką z zewnątrz. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. - Miejsca tutaj mam wystarczająco. Mam tutaj dużo półek, zakamarków, pokoi jest dosyć sporo… 5 sypialni. - wyznał skoczek na swoim Instagramie opowiadając o swoim domu. - Dwie łazienki nawet są i to jest fajne, bo wiadomo… no jednak łazienka nie wystarcza - dodał z szerokim uśmiechem. W salonie z kolei nie zabrakło sporych rozmiarów narożnika, na którym skoczek będzie mógł się relaksować w długie, zimowe wieczory po powrocie z kolejnych konkursów Pucharu Świata. Zobaczcie, jak wygląda dom Piotra Żyły zaglądać do galerii zdjęć poniżej!