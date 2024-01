Zamieszanie w polskich skokach. Adam Małysz zareagował. Nowe informacje ws. zawieszonego Wolnego

Burza w polskich skokach wybuchła po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. To wtedy Jakub Wolny, który awansował do konkursu jako jeden z zaledwie dwóch Biało-Czerwonych spoza kadry A, publicznie skrytykował trenera kadry B. Jego słowa natychmiast odbiły się szerokim echem i poskutkowały zawieszeniem, w skutek którego 28-latek ominął konkurs na skoczni im. Adama Małysza. Obecny prezes PZN publicznie wstawił się za sztabem szkoleniowym i zapowiadał, że Wolny zostanie odsunięty od kadry B i zdegradowany do FIS Cupu. Po kilku dniach okazuje się, że sytuacja skoczka może szybko się zmienić. Wiele wyjaśniło spotkanie do jakiego doszło za kulisami.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Zawieszony Jakub Wolny ma wsparcie. Małysz zareagował

We wtorek w Szczyrku odbyły się kwalifikacje do środowego konkursu Pucharu Świata w tej miejscowości. Adam Małysz był jednym z gości w studiu TVP Sport, gdzie nie zabrakło gorącego tematu Wolnego. "Odbyło się spotkanie z kadrą B, trenerami, działaczami. Kuba Wolny miał wielu adwokatów. Kara możliwa do skrócenia. Musi to jednak najpierw sam wyjaśnić z trenerem" - zrelacjonował na platformie X Michał Chmielewski, dziennikarz TVP Sport.

"My nie potrafimy rozmawiać. Thurnbichler zwrócił na to uwagę. Zawodnicy trzymają coś w sobie, duszą. Nie potrafią o tym powiedzieć (...). Zrobiliśmy spotkanie z kadrą B, wierzę że oczyściliśmy atmosferę" - cytował Małysza Mateusz Leleń. Da się odczuć, że przeprowadzone spotkanie miało duże znaczenie i poprawiło sytuację Wolnego w oczach trenerów i działaczy.