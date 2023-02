i Autor: Paweł Skraba/Super Express Dawid Kubacki

Nie wygląda to dobrze!

Złe informacje dla Dawida Kubackiego po konkursie w Willingen. Nie wygląda to dobrze, te cyfry mówią wszystko

Dawid Kubacki ma za sobą bardzo nieudany, niedzielny konkurs Pucharu Świata w Willingen. Polak zająl dopiero mijesce w drugiej dziesiątce zawodów, co sprawiło, że przewaga Graneruda w kwalifikacji generalnej urosła już do bardzo dużej ilości punktów. Nie wygląda to dobrze.