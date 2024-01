Żona Apoloniusza Tajnera skradła wzrok aparatów! Ciało młodszej o 36 lat młodszej ukochanej powala na łopatki!

Justyna Żyła ma już dość. Wyjawiła prawdę o swoim życiu osobistym, to już naprawdę koniec

Apoloniusz Tajner postanowił pojawić się na Gali Mistrzów Sportu. Były trener Adama Małysza i eks-szef Polskiego Związku Narciarskiego jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego sportu. Obecnie były szkoleniowiec jest politykiem i wszedł do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Mimo to, pojawił się na gali, która jest świętem polskiego sportu i w trakcie uroczystości pojawił się ze swoją młodszą o 36 lat małżonką, Izabelą Podolec. Jej stylizacja powala na łopatki, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Apoloniusz Tajner pojawił się z małżonką na Gali Mistrzów Sportu. Jej stylizacja powala

Tajner z Izabelą Podolec związany jest związkiem małżeńskim od 2019 roku i stanowią bardzo udane małżeństwo, które doczekało się syna Leopolda. Para nie mogła pominąć tak ważnej okazji jak Gala Mistrzów Sportu i pojawila się razem na imprezie. Partnerka byłego trenera Adama Małysza prezentowała się zjawiskowo, a wzrok fotografów skupił się na jej czarnym, dość obcisłym kombinezonie.