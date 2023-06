Żona polskiego skoczka wcisnęła się w obcisły kombinezon i pokazała to publicznie. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Nie da się powstrzymać łez po tym, co Kamil Stoch miał do przekazania kibicom. Szczere wyznanie lidera polskich skoczków

Maciej Kot bardzo długo uchodził za wielki talent polskich skoków. Jako junior odnosił sukcesy na międzynarodowych imprezach i była nadzieja, że również w Pucharze Świata będzie walczył o najwyższe trofea. Jednak w karierze seniorskiej osiągnięcia długo nie przychodziły. Dopiero sezon 2016/2017 był taki, jaki oczekiwano od dawna. Dwukrotnie stanął na najwyższym podium w konkursach Pucharu Świata.

Agnieszka Kot pokazała pikantne zdjęcie. Jednocześnie pochwaliła się osiągnięciem

Niestety był to tylko jeden sezon, w którym Kot wspiął się na wyżyny swoich umiejętności. Ostatnie lata to ciągła walka o powrót do formy. Na razie skoczek ma daleką drogę do kadry A, ale wciąż chce skakać. W czasie, gdy zajmował czołowe lokaty dużo zaczęto mówić o jego żonie. Agnieszka Kot ma sporą liczbę obserwujących na Instagramie, gdzie promuje zdrowy tryb życia. Ostatnio można było zobaczyć, jak poświęca dużo czasu na jazdę rowerem. Niedawno pokazała natomiast zdjęcie z basenu, na którym jednocześnie prezentuje wysportowane pośladki. Ponadto na Instastories można zobaczyć osiągnięcie Agnieszki Kot, która w basenie spędziła blisko godzinę. Zdjęcie znajdziecie w galerii poniżej.