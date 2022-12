Agnieszka Kot przekazała ważne informacje. Żona polskiego skoczka nie chciała dłużej czekać

Agnieszka Kot i Maciej Kot są ze sobą bardzo szczęśliwi. Para stworzyła kochającą się rodzinę i wspólnie wychowuje ukochane dziecko. Choć jeszcze kilka lat temu skoczek narciarski należał do ścisłej światowej czołówki, to dzisiaj jego kariera sportowa mocno zwolniła. Agnieszka Kot nigdy jednak nie chciała być w cieniu znanego męża. Od lat pracuje na własne nazwisko i również jest mocno zaangażowana w krzewienie kultury fizycznej. Wybrała drogę trenerki fitness i właśnie z tą profesją związane są nowe ważne informacje, jakie przekazała swoim fankom i fanom za pośrednictwem Instagrama, gdzie regularnie publikuje prywatne treści.

Ważne informacje od Agnieszki Kot

Żona znanego sportowca potwierdziła po raz kolejny, że na swojej profesji zna się doskonale. Na portalu społecznościowym zamieściła filmik, pokazujący jak prawidłowo wykonywać popularne ćwiczenie. Wydaje się, że w robieniu przysiadów nie ma nic skomplikowanego. Jednak, żeby kolejne powtórzenia przyniosły pożądane efekty, muszą być one wykonywane z należytą starannością. Wtedy mogą naprawdę zmienić życie i być poważnym krokiem w drodze do osiągnięcia perfekcyjnej sylwetki. Kobieta pokazała na nagraniu kilka ważnych zasad. Nie chciała z tym czekać do okresu poświątecznego, który dla wielu jest "punktem zero" i rozpoczęciem diety oraz ćwiczeń.

Dobre rady od żony Macieja Kota

Na filmiku Agnieszka Kot robi m.in. przysiady ze sztangą. Przekazując dobre rady, z pewnością przyczyniła się do poprawy techniki u swoich odbiorców. Jej filmik szybko rozszedł się po portalu społecznościowym, a ona sama wrzucając go chciała pomóc innym. "Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Wam polepszyć przysiady" - napisała przy nagraniu opublikowanym na Instagramie doświadczona trenerka.