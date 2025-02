10 lat temu odszedł Bohdan Tomaszewski. Tak wspomina go legenda polskiego dziennikarstwa, wzruszające słowa

Jan Tomaszewski bez litości dla Igi Świątek. "Jakbym ja Kazimierzowi Górskiemu ręki nie podał, to..."

Bohdan Tomaszewski zmarł 27 lutego 2015 r. Miał 93 lata. Jeszcze w tym samym roku ustanowiono dla dziennikarzy sportowych nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego. Pierwszym laureatem został Stefan Szczepłek. Teraz Szczepłek z rozrzewnieniem wspomina legendarnego kolegę po fachu.

Stefan Szczepłek: Bohdan Tomaszewski zawsze mi imponował

- Zawsze mi imponował. Nie tylko tym jak mówił i pisał, ale również tym, jak wyglądał. To był wysoki, bardzo przystojny mężczyzna. Nigdy się nie garbił. Zawsze elegancko ubrany. Nosił tweedowe marynarki prosto z Anglii. Jego postać robiła wrażenie nie tylko w środowisku sportowym – opisuje Szczepłek.

Był synem Wacława, inżyniera sanitarnego, i Janiny z Czaykowskich. Miał dwóch starszych braci: Wiesława i Janusza. Uczył się w warszawskich gimnazjach: im. Stanisława Staszica oraz im. Jana Zamoyskiego, a podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach. Jako młody chłopak wyczynowo grał w tenisa, zdobywając tytuły mistrza i wicemistrza Polski juniorów.

W czasie wojny handlował mydłem i pracował jako rikszarz. W latach 1941–1944 uczęszczał do Tajnej Szkoły Głównej Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Był żołnierzem ZWZ-AK ps. „Mały” i brał udział w powstaniu warszawskim. Po jego kapitulacji trafił do obozu w Ożarowie.

- Pisał książki, scenariusze filmowe. Znajomość z Bohdanem Tomaszewskim to było pewnego rodzaju wyróżnienie. To był ktoś. Pamiętam, jak Klub Dziennikarzy Sportowych zorganizował warsztaty, podczas których jednym z wykładowców był właśnie Bohdan Tomaszewski. Kończąc nasze spotkania mówił: „pamiętajcie, czytajcie książki, będziecie bogatsi”. I to jest prawda – dodał Szczepłek.

