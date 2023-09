19-latek bohaterem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa! Wcześniej Hubert Hurkacz zrobił swoje

WTA samo strzeliło sobie w kolano. Iga Świątek zrezygnowała, inne zawodniczki z czołówki zrobiły to samo

King jest wyżej notowanym tenisistą od Pieczkowskiego. Obecnie zajmuje 482. miejsce w rankingu ATP, a w przeszłości był nawet 106. Niedawno wygrał dwie imprezy ITF i przeszedł eliminacje do turnieju ATP 250 w Winston-Salem, pokonując zawodnika z pierwszej setki rankingu ATP. 31-letni reprezentant Barbadosu rozpoczął mecz z młodszym o 12 lat Pieczkowskim (ATP 646) bardzo dobrze, szybko obejmując prowadzenie 5:0. Ostatecznie wygrał pierwszego seta 6:1. W drugim trwała wyrównana walka, rozstrzygnięta dopiero w tie-breaku na korzyść Polaka 7-5. Trzeci set był również zacięty, a nieustępliwość Polaka zaczęła podłamywać Kinga, który w końcówce wyraźnie stracił kontrolę nad emocjami. Pieczkowski obronił w tym secie aż dziewięć break-pointów i zwyciężył 6:3. Mecz trwał dwie i pół godziny.

19-letni Olaf Pieczkowski bohaterem pierwszego dnia meczu Polska - Barbados w Pucharze Davisa

- Na początku zjadła mnie presja. Myślę, że pomógł mi pierwszy gem drugiego seta wygrany na przewagi - ocenił na pomeczowej konferencji Pieczkowski, dla którego było to jedno z najcenniejszych zwycięstw w dotychczasowej karierze. Kilkanaście dni wcześniej 19-latek wygrał swój pierwszy seniorski turniej rangi ITF w Szczawnie i nie ukrywa, że przeżywa swój najlepszy okres. Dzięki jego wygranej z Kingiem Polska prowadzi po pierwszym dniu 2:0, bo wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Kaipo Marshalla 6:0, 7:5.

Tenisista z Barbadosu nie jest nawet notowany w rankingu ATP i przez siedem gemów dało się to odczuć. Wszystkie padły łupem 16. w światowym rankingu Hurkacza, jednak później niespodziewanie Marshall postawił twarde warunki. Ostatecznie udało mu się urwać faworytowi 5 gemów w drugim secie, ale musiał pogodzić się z porażką. Tym samym Polska jest w znakomitej sytuacji. Do zwycięstwa w całym meczu wystarczy jej jeszcze jeden punkt, który już w sobotę może zapewnić debel Jan Zieliński/Karol Drzewiecki. To oni o 11:00 zmierzą się z barbadoską parą.