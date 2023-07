Agnieszka Radwańska nie mogła przepuścić takiej okazji. Wszystkim pochwaliła się na Instagramie, wyjątkowa chwila

Tegoroczny Wimbledon jest póki co całkiem udany dla polskich zawodników. W tej chwili awans do 4. rundy zapewnił już sobie Hubert Hurkacz, a o wejście na ten etap walczą jeszcze Iga Świątek oraz Magda Linette. Póki co z polskich zawodniczek najlepszym wynikiem na najbardziej prestiżowym turnieju świata może pochwalić się Agnieszka Radwańska, która dotarła do finału tej imprezy w 2012 roku, w którym jednak uległa Serenie Williams. Była wiceliderka rankingu WTA nie mogła sobie odmówić pojawienia się na Wimbledonie także w tym roku i choć robi to bardziej jako widz, to nie zabraknie jej też na korcie!

Agnieszka Radwańska musiała pochwalić się tym zdjęciem

Agnieszka Radwańska nie raz wracała na Wimbledon po zakończeniu zawodowej kariery. Tym razem także pojawiła się na londyńskiej imprezie, będącej najbardziej prestiżowym i najstarszym turniejem tenisowym na świecie. Jego wyjątkowa aura przyciąga wiele osobistości, w tym też byłych zawodników. Radwańska pochwaliła się zdjęciem, na którym widać, jak relaksuje się na trybunach jednego z kortów.

Należy też przypomnieć, że sama pojawi się na londyńskiej trawie. Agnieszka Radwańska, jak bywało to już wcześniej, weźmie udział w turnieju gwiazd i w zmaganiach deblowych i w parze z Chinką Na Li mierzyć się będzie przeciwko parom: Cara Black/Caroline Wozniacki, Daniela Hantuchova/Laura Robson i Vania King/Yaroslava Shvedova. W drugiej grupie natomiast zobaczymy pary: Kim Clijsters/Martina Hingis, Johanna Konta/Sania Mirza, Andrea Petkovic/Magdalena Rybarikova i Francesca Schiavone/Roberta Vinci.