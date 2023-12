i Autor: Instagram/Marta Domachowska Agnieszka Radwańska, Marta Domachowska

postawiła na luksus

Agnieszka Radwańska w wyborowym towarzystwie ruszyła na kolejny turniej! Przed wylotem wybrała się do wyjątkowego miejsca

Agnieszka Radwańska kilka lat temu zakończyła karierę, kończąc pewną erę w polskim tenisie. Nie oznacza to jednak, że teraz „Isia” leży tylko do góry brzuchem, a wprost przeciwnie! Po urodzeniu dziecka Radwańska wróciła do treningów, chętnie gra w turniejach towarzyskich, a ostatnio zaczęła też coraz poważniej zajmować się... padlem! W tej zyskującej błyskawicznie popularność dyscyplinie, razem z Martą Domachowską i Jerzym Janowiczem, odnosi coraz większe sukcesy. Teraz cała trójka udała się na kolejny turniej, a przed wylotem skorzystała z wyjątkowego miejsca.