34-letnia Agnieszka Radwańska błysnęła z piękną koleżanką. Takiej formy mogą im pozazdrościć nawet nastolatki!

Agnieszka Radwańska na stałe zapisała się w historii polskiego tenisa, jednak od pięciu lat jest na emeryturze. To nie oznacza, że zupełnie skończyła z aktywnością fizyczną, bo finalistka Wimbledonu 2012 i była wiceliderka rankingu WTA dalej kocha tenis, a także znalazła nową pasję. Jest nią padel, w którego chętnie gra z bardzo dobrą koleżanką, Martą Domachowską. 37-latka była ulubienicą polskich kibiców jeszcze zanim wybuchł talent "Isi", ale później nieco spadła w cień. W szczytowym momencie, w kwietniu 2006 roku, była 37. tenisistką świata, a fani pokochali ją nie tylko za wielkie umiejętności, lecz także zjawiskową urodę. Domachowska uchodziła za miss polskich kortów, a teraz może śmiało rywalizować o tytuł padlowej miss. Pomimo upływu lat, 34-letnia Radwańska i jej 37-letnia koleżanka nadal błyszczą formą!

Nastolatki mogą pozazdrościć formy Agnieszce Radwańskiej i Marcie Domachowskiej

Od kilku dni byłe tenisistki przebywają w Portugalii, gdzie rozgrywane są mistrzostwa Europy FEPA (Federation of European Padel). Ich padlowa pasja przerodziła się w możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowej arenie, a wieloletnie doświadczenie z kortów procentuje w tym sporcie rakietowym. Radwańska i Domachowska są częścią drużyny, która dotarła już do półfinału! W ćwierćfinale wydatnie przyczyniły się do zwycięstwa ze Szwajcarią, wygrywając swój mecz 7-5, 6-1.

W mediach społecznościowych obu zawodniczek widać, ile radości daje im portugalski turniej. W skład kobiecej reprezentacji wchodzą też Aleksandra Rosolska, Zofia Piórkowska, Hanna Albowicz i Julia Jagodzińska. W piątkowym półfinale Polki zmierzą się z gospodyniami z Portugalii. Przy okazji musimy przyznać, że widok Radwańskiej i Domachowskiej z rakietą w ręku w dalszym ciągu rozgrzewa serca!