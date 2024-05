i Autor: MARIJAN MURAT/DPA VIA AP Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Ważne słowa

Aryna Sabalenka bez ogródek o Idze Świątek. Po ich ostatnim meczu powiedziała to wprost

Grzegorz Kuś 22:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rywalizacja Aryny Sabalenki i Igi Świątek weszła na kolejny poziom po finale w Madrycie. Po niezwykłej ponad trzygodzinnej batalii to Polka okazała się lepsza, co musiało zaboleć Białorusinkę. Kilka dni po tym meczu Sabalenka bez ogródek wypowiedziała się o Świątek, nawiązując do przegranej.