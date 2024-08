Aryna Sabalenka opowiedziała o tragicznej śmierci byłego partnera. Osobiste wyznanie tenisistki, musiała podjąć taką decyzję

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

W połowie marca gruchnęła niespodziewana informacja o śmierci Konstantina Kołcowa. Były hokeista spotykał się z Aryną Sabalenką, ale w momencie, gdy nadeszły smutne wieści o jego śmierci nie było powszechnie wiadomo, że Białorusinka i Kołcow nie są już ze sobą. Niemniej media żyły przez kilka dni tą sprawą. Zwłaszcza, że okoliczności śmierci Kołcowa były tajemnicze. Ostatecznie śledczy uznali, że były hokeista popełnił samobójstwo, a w ostatnim czasie miał mieć poważne problemy osobiste. Nic nie wskazywało na udział osób trzecich.

Kiedy odszedł mój ojciec, tenis pomógł mi pogodzić się z tą stratą. Pomyślałam zatem, że muszę zrobić to samo. Zdecydowałam się oddzielić życie osobiste od zawodowego. To było dla mnie bardzo emocjonalnie i stresujące przeżycie

Sabalenka o śmierci partnera. Takie podjęła kroki

Sama Sabelenka niechętnie zabierała głos w sprawie i wydała tylko komunikat. Dopiero później zaczęła opowiadać o sprawie nieco więcej. Teraz w rozmowie z "The Guardian" zdradziła, jak śmierć byłego partnera wpłynęło na jej życie. - Kiedy odszedł mój ojciec, tenis pomógł mi pogodzić się z tą stratą. Pomyślałam zatem, że muszę zrobić to samo - stwierdziła białoruska tenisistka. - Zdecydowałam się oddzielić życie osobiste od zawodowego. To było dla mnie bardzo emocjonalnie i stresujące przeżycie - wyznała.

"Musiałam się zresetować" - szczere wyznanie Sabalenki

Sabalenka przyznała, że szybki powrót na kort nie był dobrym pomysłem. Podczas turnieju w Miami Open odpadła bardzo szybko, bo już w trzeciej rundzie. - Patrząc na to teraz uważam, że lepszą decyzją byłoby zresetowanie się, nabranie sił i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Podjęłam jednak inną decyzję i zapłaciłam za to cenę. Mimo to jestem wdzięczna, gdyż tenis pomógł mi przejść przez wszystko i stać się silniejszą - opowiedziała rywalka Igi Świątek.

* Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia