i Autor: AP Aryna Sabalenka

Kłopoty rywalki Świątek

Aryna Sabalenka wycofa się z Wimbledonu przed pierwszym meczem?! Bolesna kontuzja

Aryna Sabalenka zdradziła w czasie sobotniej konferencji prasowej, że może nie przystąpić do rywalizacji w Wimbledonie z powodu bolesnej kontuzji barku. - Nie jestem w stu procentach zdrowa. Robimy wszystko, żebym była gotowa do gry - powiedziała Białorusinka, która w Londynie rozstawiona jest z numerem 3. Sabalenka w 1. rundzie Wimbledonu ma zmierzyć się Amerykanką Eminą Bektas. To spotkanie zaplanowano na poniedziałek.