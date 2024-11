ATP Finals 2024 to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistów. Rozgrywane są w Turynie. Po emocjach w WTA Finals czas poznać mistrza ATP Finals. Za nami losowanie grup, w których tenisiści rywalizować będą systemem każdy z każdym. W Turynie nie gra Novak Djoković, który miał bronić tytułu. Serb wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji. "Naprawdę nie mogłem się doczekać tego turnieju, ale z powodu kontuzji nie zagram w następnym tygodniu. Przepraszam wszystkich, którzy liczyli, że mnie zobaczą. Życzę wszystkim zawodnikom udanego turnieju. Do zobaczenia wkrótce!" - poinformował w mediach społecznościowych Novak Djoković. W tej sytuacji główni faworyci do triumfu w ATP Finals to Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Poniżej podział na grupy:

Grupa Ilie Nastase: Jannik Sinner, Daniił Miedwiediew, Taylor Fritz, Alex De Minaur

Grupa John Newcombe: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andriej Rublow

ATP Finals PREMIE Jakie są nagrody pieniężne w Turynie?

Pula nagród w ATP Finals 2024 w Turynie to aż 15 250 000 dolarów. Tenisiści zarabiają za sam udział w turnieju i za kolejne zwycięstwa. Walczą w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Potem półfinały o finał. Niepokonany mistrz zarobi dokładnie 4 881 500 dolarów. Poniżaj podział premii w ATP Finals 2024 w Turynie:

Rezerwowy - 155 000 dolarów

Za rozegranie jednego meczu - 165 500

Za rozegranie dwóch meczów - 248 250

Za rozegranie trzech meczów - 331 000

Za wygrany mecz w grupie - 396 500

Za wygranie półfinału - 1 123 400

Za wygranie finału - 2 227 200

Niepokonany mistrz - 4 881 500

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej