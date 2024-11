Novak Djoković przekazał smutną wiadomość. Podjął ostateczną decyzję

WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Novak Djoković wycofał się z ATP Finals

"To prawdziwy zaszczyt zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie. Naprawdę nie mogłem się doczekać tego turnieju, ale z powodu kontuzji nie zagram w następnym tygodniu. Przepraszam wszystkich, którzy liczyli, że mnie zobaczą. Życzę wszystkim zawodnikom udanego turnieju. Do zobaczenia wkrótce!" - poinformował w mediach społecznościowych Novak Djoković. To drugi ważny turniej z rzędu, z którego zrezygnował w ostatnich dniach 24-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema.

Kto zagra w ATP Finals?

W zeszłym tygodniu najlepsi tenisiści świata rywalizowali w Paryżu, ale bez udziału m.in. Djokovicia i Jannika Sinnera. Włoski lider rankingu postanowił skupić się na przygotowaniach do ATP Finals po wygranej w towarzyskim turnieju Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej, za który zarobił 6 milionów dolarów. W Turynie przed własną publicznością będzie głównym faworytem do zwycięstwa, ale wciąż nie zna wszystkich rywali.

Poza Sinnerem pewni występu w ATP Finals są Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew i Taylor Fritz. O pozostałe trzy miejsca wciąż toczy się walka pomiędzy Casperem Ruudem, Aleksem de Minaurem i Andriejem Rublowem. Ostatni turniej sezonu w Turynie odbędzie się w dniach 13-20 listopada.