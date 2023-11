ATP Finals: Kiedy mecz Hurkacz - Djoković O której godzinie gra Hurkacz z Djokoviciem?

Hubert Hurkacz zagra w ostatniej kolejce fazy grupowej ATP Finals, a jego rywalem będzie Novak Djoković! Polak był pierwszym rezerwowym w prestiżowych mistrzostwach w Turynie, a we wtorkowym spotkaniu Stefanos Tsitsipas skreczował już po trzech gemach z Holgerem Rune. Grek przegrywając 1:2, wezwał na pomoc fizjoterapeutę. Po krótkiej konsultacji poddał mecz. Mecz Hurkacz - Djoković w ATP Finals 2023 zostanie rozegrany w czwartek 16 listopada. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Novak Djoković w ATP Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz siódmy. Wszystkie sześć poprzednich meczów wygrał Serb. Ostatni ich mecz był bardzo zacięty i dramatyczny, a Hurkacz marnował seryjnie wielkie szanse, wypuszczając niemal wygrane sety z rąk. Na trawie Wimbledonu przegrał 6:7, 6:7, 7:5, 4:6. - Hubi Hurkacz jest przemiłym człowiekiem i bardzo go lubię. Ma niesamowicie potężny serwis,, chyba najlepszy w całym tourze. DO tego ma naprawdę długie ręce, więc muszę być świetnie przygotowany. Kiedy jest przy siatce, naprawdę ciężko go minąć. To ciężki rywal - mówił Djoković o Hurkaczu.

Hubert Hurkacz przed meczem z Novakiem Djokovciem w ATP Finals nie ma już szans na awans do półfinału. Stefanos Tsitipas za rozegranie kolejnego meczu zgarnął dużo pieniędzy. Jednak szkoda, że czując się tak fatalnie, nie zrezygnował z występu jeszcze przed spotkaniem. Wtedy Hurkacz miałby wciąż szanse nawet na wyjście z grupy. Teraz zagra w czwartek z Novakiem Djokoviciem tylko o punkty i premię na grupowe zwycięstwo. - To turniej, który znaczy dla mnie więcej niż cokolwiek innego, nawet turnieje wielkoszlemowe, a niemożność jego ukończenia działa na mnie demoralizująco. Jestem osobą, która nigdy nie kreczuje, zdarzyło mi się to kilka razy w całej mojej karierze. Ale tym razem nie można było kontynuować. Jeszcze raz przepraszam kibiców, lekarze powiedzieli, że mogę grać - kajał się Tsitsipas.

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w ATP Finals 2023 zostanie rozegrany w czwartek 16 września. Początek meczu Hurkacz - Djoković o godzinie 14.30 lub 21. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę spotkania. Transmisje TV z ATP Finals 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.