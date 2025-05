mocno to przeżył

Gościom nie pomogło awaryjne sprowadzenie w roli strażaka niemieckiej supergwiazdy, Georga Grozera, który dołączył, zastępując Karola Butryna na zasadzie transferu medycznego. Trener Aluronu Michał Winiarski miał Grozera, ale wciąż nie miał swobody dysponowania składem w związku z limitem obcokrajowców (trzech na placu w jednym momencie). Mimo roszad szkoleniowca i tak nadal potężnie kulało przyjęcie zagrywki w jego ekipie. To była demonstracja siły siatkarzy z Lublina w polu zagrywki i ataku. Fizycznie wyglądali o niebo lepiej niż stłamszeni rywale. Tak źle grającego Aluronu w tym sezonie nikt nie widział i nie jest to sprawa wyłącznie urazów – choć pechowo przytrafił się kolejny, Jurija Gladyra. Dobrej gry zawiercian starczyło na pół drugiego seta, gdy otrząsnęli się i zaczęli zagrażać serwisem.

Demolka! Wilfredo Leon i jego koledzy pewnie idą po złoto. Bogdanka krok od mistrzostwa Polski

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami

Aluron nie grał nigdy tak źle

Bogdanka w żadnym momencie nie wyglądała na zagrożoną, nawet gdy przeciwnik na chwilę objął prowadzenie w drugim secie. Niezawodny Leon zaliczał punkty na wszystkie sposoby, uderzał albo z atomową mocą, jak to on, albo lekko kiwał, albo robił skróty serwisowe. Skończył z 19-punktową zdobyczą. W środę 7 maja w Sosnowcu mecz numer trzy. Możemy już wtedy poznać mistrza Polski, bo naprawdę niewiele wskazuje, by zawiercianie mogli wstać z kolan.

Jesteśmy tak skoncentrowani, że nie ma znaczenia różnica punktowa w secie, próbujemy wyciągać ile się da i to nas buduje. Czy przyszedł taki moment, w którym wszystko zaczęło nam wychodzić, a może po prostu procentuje praca, jaką wykonaliśmy przez cały sezon? Nie wiadomo. Wiem jedno: my zawsze walczymy do końca i nie bierzemy pod uwagę przegranej – mówi otwarcie Wilfredo Leon

Leon podkreśla klasę kolegów

– Wielki szacunek dla chłopaków, którzy nie grali jeszcze w takim finale. Mam nadzieję, że moje i trenerów doświadczenie oraz atmosfera, jaką czujemy w Lublinie, pomaga im, by zagrali najlepszą siatkówkę. Brałem udział w kilku finałach ligowych, ale w Polsce to pierwszy raz, czyli dla mnie też jest to coś nowego – dodaje Leon.

𝗪𝗜𝗟𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢 𝗟𝗘𝗢𝗡 po raz 9. w sezonie ze statuetką #MVP! ⭐Statuetkę dla najlepszego zawodnika meczu wręczył Zastępca Prezydenta @Miasto_Lublin Pan Mariusz Banach. pic.twitter.com/30L8tJ99LV— Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) May 4, 2025