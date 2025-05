Przede wszystkim, to prawdziwa przyjemność wrócić do Polski i do PlusLigi. Oczywiście, jednym z głównych powodów mojego dołączenia do Jurajskich Rycerzy jest to, że chcę pomóc Winiarowi oraz klubowi z Zawiercia. To dla mnie naprawdę przyjemność. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie. Potrafię się szybko zaadaptować, nawet w jeden dzień. Propozycja pojawiła się, gdy jeszcze grałem w Turcji mój ostatni mecz. W nocy dowiedziałem się, że przyjadę do Polski. Wczoraj przyleciałem tylko do domu, do Budapesztu. Rzuciłem torby, szybko zrobiłem trening na siłowni i wsiadłem w kolejny samolot do Warszawy. Myślę, że to jeden z najlepszych krajów dla siatkówki, więc dla mnie to naprawdę przyjemność wrócić do PlusLigi – powiedział Grozer.