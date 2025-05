Aryna Sabalenka zapytana o Igę Świątek. Tak wypowiedziała się o Polce. „Nie radzi sobie”

Były tenisista analizuje zachowanie Igi Świątek. To niespotykane na tym poziomie

Aryna Sabalenka wygrała turniej WTA w Madrycie. To dobra wiadomość dla Igi Świątek

WTA Madryt: Sabalenka pokonała Gauff. Powiększa przewagę nad rywalkami

Aryna Sabalenka po raz kolejny potwierdziła, że świetnie czuje się w Madtycie! Liderka światowego rankingu w niedzielnym finale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6:3, 7:6(3), sięgając po tytuł w stolicy Hiszpanii już po raz trzeci – wcześniej triumfowała w 2021 i 2023 roku. Zwycięstwo to było jej trzecim w sezonie i 20. w karierze.

Spotkanie miało dwa różne oblicza. W pierwszym secie Sabalenka dominowała niemal bezlitośnie – wygrała aż 17 piłek z rzędu i objęła prowadzenie 4:1. Gauff, mimo że wcześniej gładko ograła Igę Świątek w półfinale (6:1, 6:1), tym razem nie potrafiła złapać odpowiedniego rytmu. Choć Amerykanka zdołała na moment zmniejszyć stratę, Białorusinka szybko zamknęła seta po 35 minutach.

W drugiej partii role się odwróciły – to Gauff była stroną aktywniejszą i prowadziła 4:2 po przełamaniu rywalki. Jednak przy własnym serwisie na 6:4 nie wytrzymała presji – pojawiły się nerwy, błędy i Sabalenka szybko odrobiła stratę. W tie-breaku faworytka rankingu nie pozostawiła złudzeń i zamknęła mecz w dwóch setach.

Sabalenka o Idze Świątek: Nie radzi sobie

Podczas konferencji prasowej białoruska tenisistka została zapytana o Igę Świątek i jej aktualne występy. Dziennikarzy zastanawiało, czy brak obecności poważnej rywalki w rankingu nie stanowi dla niej problemu.

- Sama potrafię znaleźć motywację – powiedziała wprost. Po chwili zaczęła mówić o Idze Świątek. - Nie radzi sobie w tym momencie tak dobrze (jak wcześniej), ale to jest normalne. Na pewno wróci do tego! Wciąż pracuję nad swoją grą i jej różnorodnością, by być gotowa na Igę albo kogokolwiek innego – przyznała.

Tenisistki przeniosą się teraz do Rzymu. Czy Iga Świątek przełamie złą passę i pierwszy raz w tym roku zagra w wielkim finale?

Jakub B. Bączek: Przyjaźń i współpraca Świątek i Abramowicz? Widzę zagrożenia | Super Tenis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.