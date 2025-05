ATP Genewa PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz? Oto nagrody pieniężne w Genewie

Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Genewie, a jego rywalem będzie Novak Djoković. Słynny Serb to żywa legenda. Jest najbardziej utytułowanym tenisistą w historii z 24 wielkoszlemowymi tytułami na koncie i złotym medalem igrzysk w Paryżu. Na fotelu lidera rankingu ATP spędził w sumie 428 tygodni, co jest absolutnym rekordem. Hurkacz grał z Djokoviciem siedem razy i ani razu nie udało mu się go pokonać. Do ośmiu razy sztuka? 37-letni Serb obecnie zajmuje 6. miejsce w rankingu i długo czeka na kolejny wielki triumf.

- Bardzo się cieszę z kolejnego dobrego meczu, który zagrałem i z tego, że po raz pierwszy w tym roku zagram w finale turniejów singla. Myślę, że z meczu na mecz tutaj gram na coraz wyższym poziomie, więc bardzo się cieszę na tę okazję. W finale zmierzę się z Novakiem, więc będzie to duże wyzwanie. Chciałem podziękować Wam za super wsparcie i trzymajcie za mnie kciuki - powiedział Hubert Hurkacz po wygranym półfinale.

Turniej ATP 250 w Genewie, to dla Huberta Hurkacza cenne przetarcie i próba generalna przed paryskim Roland Garros. Za nami losowanie i w 1. rundzie Hurkacz zagra z utalentowanym niespełna 19-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą.

ATP Genewa PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz w Genewie?

Turniej w Genewie to zawody rangi ATP 250 czyli niższej niż zdecydowana większość, w których gra Hubert Hurkacz. Można w nim jednak zarobić spore pieniądze. Hurkacz za awans do finału zarobił już 52 890 euro. Zwycięzca zgarnie 90 675 euro. Poniżej lista premii w turnieju ATP Genewa 2025.

1. runda - 6 390 euro

2. runda - 10 460 euro

1/4 finału - 18 015 euro

1/2 finału - 31 090 euro

finał - 52 890

zwycięstwo - 90 675 euro

