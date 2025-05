Losowanie Roland Garros RELACJA NA ŻYWO. Z kim gra Iga Świątek? DRABINKA już dzisiaj!

Na żywo Losowanie Roland Garros 2025 W głównych drabinkach Roland Garros będą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Magda Linette i Kamil Majchrzak. W finale kwalifikacji powalczy naturalizowana Czeszka Linda Klimovicova. Odpadły dziś niestety Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Witamy w relacji na żywo z losowania Roland Garros 2025. Początek ceremonii o godzinie 14.

Odśwież relację

Iga Świątek kontynuuje przygotowania do Roland Garros, a we wtorek trenowała w Paryżu z Aryną Sabalenką. To kolejny wspólny trening Polki i Białorusinki, a wcześniej praktycznie się to nie zdarzało. Ich relacje były dość chłodne, ale potem panie nabrały do siebie sympatii. Teraz po sparingu wymieniły serdeczne uściski. Przed nami losowanie turniejowych drabinek. Iga Świątek po spadku w rankingu rozstawiona będzie z numerem 5, a to oznacza, że już w ćwierćfinale może trafić na wyżej notowaną rywalkę.

WTA Rzym DRABINKA pełna gwiazd!

Poza Igą Świątek w Roland Garros 2025 zagrają praktycznie wszystkie największe gwiazdy m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andriejewa, Madison Keys czy Jasmine Paolini, która ostatnio wygrała turniej w Rzymie, wyprzedzając Polkę w rankingu WTA. Broniąca tytułu Iga ostatnio spisywała się wyraźnie słabiej. Mimo to Mats Wilander, były lider rankingu i siedmiokrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, przekonuje, że Polka pozostaje główną faworytką.

- Jeśli dotrze do drugiego tygodnia, jej pewność siebie wzrośnie, a ona doskonale wie, czym jest wygranie French Open i jak się to robi. Inne dziewczyny tego nie wiedzą, nie mają tego doświadczenia. To ogromna przewaga. Mówię to na podstawie własnych doświadczeń. Nie grałem świetnie przed tym turniejem, ale gdy pojawiałem się na Roland Garros, który wygrałem cztery razy, pewność siebie po wygraniu pierwszej rundy była ogromna. Dlatego jeśli mam wskazać główną faworytkę, nadal uważam, że jest nią Iga, choć oczywiście nie tak wyraźną jak wcześniej - powiedział "Super Expressowi".

Roland Garros LOSOWANIE RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek rywalizację w Roland Garros 2025 zacznie w 1. rundzie, tak jak wszystkie inne zawodniczki. Polka pierwszy mecz zagra zatem w niedzielę 25 maja, poniedziałek 26 maja lub we wtorek 27 maja. Mecze w 1. rundzie tradycyjnie już rozgrywane są w paryskim French Open przez trzy dni.