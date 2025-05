i Autor: AP Hubert Hurkacz podczas meczu w Genewie

Niezła kasa

ATP Genewa PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz? Takie są nagrody pieniężne w Genewie

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP 250 w Genewie i jest już w półfinale. Po zwycięstwie na Taylorem Fritzem, czwartą rakietą świata, najlepszy polski tenisista powalczy z Sebastianem Ofnerem. To turniej ATP 250 czyli niższej rangi, a Hurkacz traktuje go przede wszystkim jako cenne przetarcie i okazję do złapania meczowego rytmu przed Roland Garros. W Genewie można też zarobić spore pieniądze. Oto premie w turnieju ATP Genewa. Sprawdź, ile zarobił Hurkacz.