ATP Marsylia PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Hubert Hurkacz w Marsylii Jakie są premie w ATP Marsylia 2023

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Marsyli. Rywalem wrocławianina będzie Aleksander Bublik (nr 50). Reprezentant Kazachstanu po dramatycznym meczu pokonał wczoraj 7:5, 6:3, 7:6(6) Bułgara Grigora Dimitrowa, broniąc piłek meczowych. Wcześniej na tym samym korcie Hurkacz też stoczył dramatyczny bój z Mikaelem Ymerem. Polak w pojedynku ze Szwedem również obronił piłkę meczową, a potem wygrał 6:3, 3:6, 7:6(6).

Hubert Hurkacz kilka dni temu wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O kolejne cenne punkty Polak walczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Za awans do półfinału turnieju w Marsylii Hurkacz zarobił już 36 905 euro. Poniżej premie w turnieju ATP w Marsylii.

