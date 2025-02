ATP Rotterdam PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz? Nagrody pieniężne

Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju ATP w Rotterdamie. Polak w meczu o 1/2 finału pokonał 6:7, 6:3, 6:4 Rosjanina Andrieja Rublowa. Jego kolejnym rywalem będzie Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz po Australian Open wypadł z Top-20 rankingu ATP (na 21. miejsce), ale teraz zyska dużo cennych punktów. - Bardzo się cieszę z dzisiejszego meczu. Był to naprawdę wyrównany mecz z Andriejem Rublowem, szczególnie po ciężkim pierwszym secie, gdzie miałem okazję w tie-breaku. Dobrze się odbudowałem i wygrałem dwa kolejne. Jest to bardzo cenne zwycięstwo. Pierwszy raz w tym roku pokonałem zawodnika z pierwszej dziesiątki, więc na pewno doda to dużo pewności siebie i nie mogę się doczekać półfinału tutaj w Rotterdamie. Dziękuję wszystkim za super wsparcie - powiedział Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem.

Rywalizacja turnieju ATP w Rotterdamie toczy się o duże pieniądze. To zawody rangi ATP 500, więc pula nagród nie jest tak duża jak choćby w turniejach Wielkiego Szlema, ale premie w Rotterdamie są całkiem pokaźne. Sprawdź, ile zarobił Hubert Hurkacz.

ATP Rotterdam PREMIE Nagrody pieniężne

Premie w turnieju singla ATP 500 w Rotterdamie

1. runda - 18 730 euro

2. runda - 35 120 euro

1/4 finału - 65 795 euro

1/2 finału - 128 875 euro

finał - 241 650 euro

zwycięzca - 449 160

