Aż podskoczyliśmy z radości na tę wieść o Idze Świątek! Polscy kibice już zacierają ręce, nagły zwrot akcji

Iga Świątek ma za sobą naprawdę intensywne tygodnie. Wszystko zaczęło się od igrzysk olimpijskich, a skończyło na US Open. Przez ten okres liderka rankingu WTA musiała sobie radzić z nieustanną presją, co wyraźnie odbiło się na jej grze. Brązowy medal IO i wielkoszlemowy ćwierćfinał dla wielu zawodniczek byłby satysfakcjonujący, ale dla raszynianki, jej kibiców i ekspertów to wyniki poniżej oczekiwań. Sama tenisistka po porażce w Nowym Jorku postanowiła złapać oddech i dość niespodziewanie wycofała się z azjatyckich turniejów w Seulu i Pekinie. Zwłaszcza ta druga decyzja była szokująca, bo przed rokiem Świątek w stolicy Chin była najlepsza i miała bronić tytułu oraz 1000 punktów do rankingu, w którym coraz bardziej zbliża się do niej Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata postawiła jednak na dłuższy odpoczynek i do gry wróci w październiku w Wuhan, gdzie może zacząć naprawdę intensywną końcówkę sezonu. Wbrew zapowiedziom, wciąż nie jest wykluczone, że najlepsza polska tenisistka wspomoże reprezentację w finałach Billie Jean King Cup!

Świątek zagra z reprezentacją Polski w Billie Jean King Cup?!

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to niemożliwe ze względu na napięty terminarz. Świątek już w dwóch ostatnich sezonach musiała rezygnować z gry dla reprezentacji w związku z rozgrywanymi niemalże w tym samym terminie WTA Finals. W tym roku będzie podobnie, ale czasu jest nieco więcej i obóz tenisistki wciąż rozważa ten występ. Przynajmniej na to wskazują ostatnie słowa Pauli Woleckiej, PR menedżerki Świątek.

- W sprawie udziału Igi w turnieju Billie Jean King Cup nie zapadły jeszcze decyzje - powiedziała w rozmowie z i.pl. Wcześniej potwierdziła w niej występ Polki w Wuhan w dniach 7-13 października. Co do BJKC wciąż nie podjęto decyzji, ale w tym roku turniej finałowy z udziałem Polski odbędzie się w Maladze od 13 do 20 listopada, z kolei WTA Finals w Rijadzie skończą się już 9 listopada. To daje najlepszym tenisistkom kilka dni na odetchnięcie i przeniesienie się do Hiszpanii, dzięki czemu być może polscy kibice wreszcie doczekają się występu największej gwiazdy w finałach BJKC.