Aż zdębieliśmy po przeczytaniu tej opinii na temat Igi Świątek! Kibice liderki światowego rankingu nie będą zachwyceni, kontrowersyjne wypowiedzi

Iga Świątek pod koniec 2023 roku odzyskała fotel liderki światowego rankingu, następnie Raszynianka w United Cup zaprezentowała fantastyczną formę, przez co była uznawana za jedną za faworytek, podczas Australian Open 2024. Niestety 22-latka po zwycięstwach z Sofią Kenin oraz Danielle Collins walczyła w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą. Czeszka niespodziewanie odwróciła losy spotkania i po pierwszym przegranym secie w kolejnych dwóch przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Po odpadnięciu Polki, głównymi faworytkami stały się Coco Gauff oraz triumfatorka z ubiegłego roku - Aryna Sabalenka, które zmierzą się w półfinale turnieju.

𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗵𝗲𝗿𝗼 𝘃𝘀. 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 😈Could Coco Gauff and Aryna Sabalenka create the next great tennis narrative with their rivalry? If they do, where does Iga Swiatek fit in? 🎾Become a member ➡ https://t.co/0TmZZXQhVT pic.twitter.com/N0l4e31RZj— Off The Ball (@offtheball) January 23, 2024

Kontrowersyjna wypowiedź na temat Igi Świątek! Niespodziewane słowa

W podcaście "Off The Ball" jeden z dziennikarzy stwierdził, że to właśnie półfinalistki Australian Open 2024 zdominują w najbliższym czasie żeńskiego tenisa. - Potencjalnie Coco Gauff kontra Aryna Sabalenka to może dobra rywalizacja w najbliższych dwóch latach. Amerykanka ma szansę zostać kimś więcej, niż gwiazdą tego sportu. Natomiast Sabalenka stawia się zwykle w roli bezlitosnej niszczycielki. Może to być zatem klasyczna historia walki dobra ze złem - przekazał.

Ponadto wypowiedział się w dość kontrowersyjny sposób w temacie Świątek. - Nie sądzę, żeby była typem zawodniczki, która chce być na szczycie. Przyznała, że presja numeru jeden bardzo ją obciążała. Wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe, z czego trzy to French Open. Zawsze wydaje się jednak mieć problemy z Australian Open. W zeszłym roku została szybko wyeliminowana przez Rybakinę i straciła szansę na zwycięstwo - podsumował.

Na te słowa szybko zareagowała była tenisistka Jenny Claffey, która doceniła Polkę. - Jeśli spojrzysz na całą trójkę, to każda ma dany element gry, który sprawia, że wszystkie są wyjątkowe. Nie lekceważyłabym Świątek, ponieważ jest niezwykle wszechstronna i może jeszcze namieszać - powiedziała.