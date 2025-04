Billie Jean King Cup: Polska - Szwajcaria Kiedy mecz? O której godzinie tenis w Radomiu?

Mecz Polska - Szwajcaria otworzy rywalizację w turnieju BJK Cup w Radomiu. Następnego dnia nasze tenisistki zmierzą się z Ukrainkami, a rywalizację zakończy w sobotę mecz Ukraina - Szwajcaria. Faworytkami do awansu są Ukrainki, w których zespole zagrają Elina Switolina (nr 18) i Marta Kostiuk (nr 25). Polki rok temu pokonały na wyjeździe Szwajcarię 4-0, a dwa punkty dla naszego zespołu zdobyła wtedy Iga Świątek, której w Radomiu zabraknie. Postanowiła skupić się na spokojnych przygotowaniach do serii turniejów na mączce.

- Takiej zawodniczki nie da się zastąpić, ten ciężar musi się rozłożyć na wszystkie zawodniczki - komentuje kapitan polskiego zespołu Dawid Celt w rozmowie z Polsatem Sport. - Magda Linette ostatnio ogrywała naprawdę mocne tenisistki, ale to nie oznacza, że teraz cała odpowiedzialność ma spaść na nią. Nawet kiedy mamy Igę w zespole, uczulam dziewczyny, że nie można tylko patrzeć na to, co zrobi Iga - dodaje Celt.

Za wysoką formą Linette stoi... jego żona, Agnieszka Radwańska. Magda sama podkreślała, że jej współpraca z krakowianką (jest jej konsultantką) zaczęła przynosić świetne efekty. Niedawno Linette doszła aż do ćwierćfinału Miami Open, pokonując m.in. słynną Coco Gauff. - Jeżeli Magda zagra tak dobrze jak w ostatnich tygodniach, będzie tak aktywna i agresywnie usposobiona, to sobie w meczu ze Szwajcarią poradzi - komentuje Celt.

Magda Linette nie ukrywa, że lubi być liderką drużyny. - W tej roli czuję się bardzo dobrze. Jest trochę więcej stresu, ale lubię taką odpowiedzialność. Jesteśmy w Polsce, w naszym domu i będę na pewno czuła wsparcie kibiców - stwierdziła Magda w rozmowie z Polsatem Sport.

Kapitan Dawid Celt ma do dyspozycji Magdę Linette, Maję Chwalińską, Katarzynę Kawę i Martynę Kubkę. Przed nim trudna decyzja kto zagra na drugiej rakiecie - Chwalińska czy Kawa, która ostatnio błysnęła formą, dochodząc do finału turnieju WTA 250 w Bogocie, ale miała mało czasu na regenerację po powrocie z Ameryki Południowej.

Kiedy mecz Polska - Szwajcaria w BJK Cup? O której godzinie tenis w Radomiu?

Mecz Polska - Szwajcaria w BJK Cup w Radomiu zostanie rozegrany w czwartek 10 kwietnia 2025. Początek meczu Polska - Szwajcaria o godzinie 15. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport 1.

Iga Świątek odpadła z hukiem z Miami Open!