Bolesna ocena Igi Świątek po US Open. Mocno oberwał również jej sztab, jest się o co martwić?

Iga Świątek nie spisuje się w 2023 roku tak, jak w poprzednim, kiedy dominowała na światowych kortach. Za oceanem Polka przegrywała nie tylko z będącymi w czołówce Coco Gauff czy Jessicą Pegulą, ale właśnie z Ostapenko, która w kolejnej rundzie gładko uległa wspomnianej Gauff. Świątek co prawda wygrała pierwszego seta z Łotyszką, ale w drugim i trzecim secie nie miała już wiele do powiedzenia, a ostatnią partię przegrała aż 1:6. Po meczu Ostapenko powiedziała, że starała się grać agresywnie, bo Świątek tego nie lubi. Zdaniem Karola Stopy coś takiego źle świadczy o sztabie polskiej zawodniczki i o niej samej.

Karol Stopa ostro po porażce Świątek na US Open

Komentator Eurosportu wprost ocenił słowa rywalki Świątek – Mówiłem to po Roland Garros, mówiłem po Wimbledonie. Teraz też nic nowego nie powiem. Jeżeli rywalka mówi otwarcie, że Iga świątek nie lubi szybkiego grania, to coś jest nie tak – mówi Stopa na łamach „Faktu”.

Uważa on także, że Iga Świątek nie potrafi zaskoczyć lepiej dysponowanych przeciwniczek. – Nic się nie zmieniło, nic nowego nie przybyło. Widać było, że w ostatniej chwili próbują ją uczyć skrótów, a to tego i tamtego. Tyle że takich rzeczy to się uczy między sezonami, a nie w ostatniej chwili przed ważnym turniejem. Nawet jak ona coś tam opanuje, to w stresie meczowym nie powtórzy. Taka jest ludzka natura – podkreślił.

Komentator Eurosportu uważa też, że rywalki zdecydowanie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego roku. – W zeszłym roku rywalki nie podnosiły jej tak wysoko poprzeczki, a teraz zaczynają się problemy. Jak Świątek trafi na kelnerkę, to ją złupi i odda jednego gema, a paru klakierów będzie pisało o "bajglach". Tyle że w meczu z Ostapenko to ona sama bajgla o mało co nie dostała. Wpadki Igi ośmielają jej rywalki – ocenił Karol Stopa w rozmowie z „Faktem”.