Bolesna porażka Huberta Hurkacza w Indian Wells! Polak żegna się z turniejem, Gael Monfils lepszy od Polaka

Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Indian Wells. Rozstawiony z numerem ósmym polski tenisista przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem 0:6, 7:6 (7-5), 2:6. Spotkanie trwało dwie godziny. 27-letni Hurkacz w pierwszej rundzie miał "wolny los". Z 10 lat starszym Monfilsem mierzył się wcześniej tylko dwa razy, w dodatku oba mecze odbyły się w 2019 roku. W Montrealu wygrał Francuz, a w Szanghaju Polak. Monfils w światowym rankingu zajmuje dopiero 54. miejsce, ale mecz z Hurkaczem zaczął doskonale. Polak seta do zera przegrał po raz pierwszy od listopada 2021, gdy lekcję tenisa w Paryżu dał mu słynny Serb Novak Djokovic.

Hubert Hurkacz przegrał z Gaelem Monfilsem 0:6, 7:6(5), 2:6 w drugiej rundzie ATP Masters 1000 w Indian Wells.Trudno wytłumaczyć to, co wydarzyło się w tym spotkaniu. Chyba tylko sam Hubi wie. Oby ten grymas na jego twarzy nie był związany z jakąś kontuzją. #czasnatenis📸… pic.twitter.com/ZpmYTc28y7— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) March 10, 2024

Największą bronią Hurkacza jest serwis, ale tym razem kompletnie go zawodził. W całym spotkaniu zanotował tylko dwa asy. Więcej, trzy, miał podwójnych błędów. Mimo to udało mu się wygrać drugą partię. Od początku inicjatywa należała w niej do Polaka, który w gemie otwarcia przełamał rywala, ale ostatecznie potrzebny był tie-break. W nim wyrównana walka trwała do stanu 5-5. Dwa kolejne punkty zdobył podopieczny trenera Craiga Boyntona i wyrównał stan meczu. Decydujący set przypominał jednak pierwszą partię. Hurkacz dwukrotnie został przełamany i po kilkunastu minutach przegrywał 0:4. Monfils do końca kontrolował wydarzenia na korcie. Utrzymał serwis i awansował do trzeciej rundy, w której jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 28 Brytyjczyk Cameron Norrie. Szybkie odpadnięcie w Indian Wells oznacza, że w kolejnym notowaniu rankingu (18 marca) Hurkacz nie utrzyma ósmej pozycji. Już na pewno wyprzedzi go Norweg Casper Ruud.