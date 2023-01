i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Igor Lewczuk

Wieczystej rośnie konkurent?

Były reprezentant Polski zagra w piątej lidze. Nieoczekiwany ruch, w niższych klasach rozgrywkowych rośnie kolejna potęga

Rafał Kowalkowski 14:32

Choć zdecydowanie największą popularnością wśród klubów niższych lig w Polsce cieszy się Wieczysta Kraków, równie ambitne plany co do podboju kolejnych klas rozgrywkowych ma KTS Weszło. Drużyna ze stolicy występuje aktualnie w piątej lidze, bardzo pewnie zmierzając po awans. W klubie Krzysztofa Stanowskiego już teraz myślą jednak o wzmocnieniach pod kątem kolejnego sezonu, z tego powodu ściągnięto do klubu byłego reprezentanta Polski!