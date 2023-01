Były reprezentant Polski bez klubu. Gwiazdor ekstraklasy rozwiązał umowę

Legenda mocno przejechała się po Lukasie Podolskim. To musi zaboleć, użył takiego określenia

Jak podał oficjalny portal wrocławskiego klubu umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Krzysztof Mączyński był kapitanem zespołu, a największy sukces z drużyną zanotował w sezonie 2020/21, gdy Śląsk wywalczył przepustkę do europejskich pucharów. Jego dorobek w klubie z Dolnego Śląska to 99 meczów i sześć goli. Ostatnie miesiące spędził w rezerwach. - W Śląsku Mączyński szybko stał się ważnym ogniwem zespołu, latem 2019 roku otrzymując opaskę kapitańską - czytamy na oficjalnej stronie klubu. - W sumie rozegrał dla WKS-u 99 spotkań (92 w Ekstraklasie, 6 w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy i jedno w Pucharze Polski), w których strzelił sześć goli. Ponadto zagrał w dwóch spotkaniach rezerw wrocławskiego klubu, które reprezentował w bieżącym sezonie - podkreślono w komunikacie.

Krzysztof Mączyński nie jest już piłkarzem Śląska Wrocław. Umowa z pomocnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.Krzysiek, dziękujemy za grę w zielono-biało-czerwonych barwach i życzymy powodzenia! pic.twitter.com/rvmIYnWxOk— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 16, 2023