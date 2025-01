Czy Iga Świątek wygra z Emmą Raducanu? Legendy typują wynik, wnikliwa analiza!

- Możemy skupić się na obu końcach kortu. Skupiłbym się na tym, co robi Raducanu - ona po prostu potrzebuje meczów. Musi zachować tę fizyczną wytrzymałość, aby zachować pewność siebie na korcie. Oczywiście zagra teraz przeciwko numerowi dwa na świecie, a Iga Świątek jest znakomitą zawodniczką. Jednak twarde korty nie są jej ulubioną nawierzchnią, więc Raducanu musi wejść z jasnym planem gry i wiarą, że może pokonać Świątek - stwierdził Tim Henman. - Iga zawsze chce prowadzić grę, dyktując warunki na korcie i jest w tym niezwykle dobra. Kluczowe wyzwanie to, czy potrafisz być agresorem, atakować ją, wywierać presję i zabierać jej czas. Jednak Świątek zawsze będzie trudnym wyzwaniem. To dobra okazja, jak powiedziała Emma w wywiadzie po meczu, aby wyjść na kort, zagrać agresywnie i z prawdziwą swobodą. Jeśli będzie pasywna, Świątek ma instrumenty, aby zmieść ją z kortu. Ale jeśli Emma będzie potrafiła zmusić ją do defensywy, wtedy będzie miała duże szanse - dodał Tim Henman.