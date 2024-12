Daria Abramowicz skrywała tę relację. Polska mistrzyni olimpijska zdradziła wszystko

Daria Abramowicz od samego początku wielkiej kariery Igi Świątek jest częścią jej sztabu. W tym czasie zmieniali się główni trenerzy, ale psycholożka przetrwała rozstania z Piotrem Sierzputowskim i Tomaszem Wiktorowskim i współpracuje teraz ze sztabem prowadzonym od niedawna przez Wima Fissette'a. Tenisistka na właściwie każdym kroku podkreśla zasługi Abramowicz, która dzięki tej współpracy zyskała wielkie uznanie i popularność. Czołowe gwiazdy polskiego sportu chcą z nią pracować, a pod jej skrzydłami mistrzostwo olimpijskie wywalczyła już Aleksandra Mirosław.

Daria Abramowicz skrywała relację z polską mistrzynią olimpijską

Przed igrzyskami była to tajemnica, najpewniej ze względu na decyzję mistrzyni wspinaczki na czas. To ona po eliminacjach olimpijskich, które odbyły się we wrześniu 2023 r. w Rzymie, zdecydowała o dołączeniu do sztabu psychologa sportowego. Przez niemal cały rok nie chwaliła się tym ruchem, a o wszystkim opowiedziała dopiero po zdobyciu złotego medalu IO w sierpniu tego roku w Paryżu. - To było osiem miesięcy ciężkiej pracy. Zapędzanie się w bardzo ciemne zakątki w mojej głowie. Ta praca zaowocowała teraz. To był ten brakujący puzzel, który zdecydowaliśmy się z Mateuszem dołożyć i dzięki temu mamy złoto. To najkrótsza współpraca, ale też ogromna cegła dołożona do tego medalu - mówiła szczęśliwa, cytowana przez Sport.pl.

Iga Świątek dzieli się psycholożką z innymi gwiazdami

To kolejna z gwiazd polskiego sportu, która zachwala sobie współpracę ze Świątek. A to nie koniec, bo Daria Abramowicz na swojej stronie internetowej zdradziła, że pomaga też m.in. piłkarce Ewie Pajor. "Posiadam doświadczenie w pracy między innymi z kadrami narodowymi kolarzy i pływaków oraz z tenisistami i zawodnikami innych dyscyplin na poziomie mistrzowskim. Obecnie pracuję między innymi jako psycholog Igi Świątek, Aleksandry Mirosław i Ewy Pajor. Mam ponad 25-letnie doświadczenie w sporcie jako zawodniczka i trener" - przedstawia się psycholożka. Nie da się ukryć, że kapitan reprezentacji Polski i napastniczce FC Barcelony również wychodzi to na dobre!