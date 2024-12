i Autor: AP Photo Iga Świątek

Coś się święci?

Wielkie zamieszanie z Igą Świątek. Wyciekło jej pismo do urzędu! Fani rozpaleni

Iga Świątek dopiero co wzięła udział w pokazowym turnieju w Abu Zabi, a już kilka dni po świętach zagra z Hubertem Hurkaczem w prestiżowym United Cup. To jednak nie koniec emocji związanych z najlepszą polską tenisistką, bo do internetu wyciekło jej pismo skierowane do... Urzędu Patentowego RP. Fani już nie mogą się doczekać oficjalnego startu jej własnej marki!