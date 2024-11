Debel Iga Świątek i Katarzyna Kawa RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy w Billie Jean King Cup

Billie Jean King Cup: Polska - Czechy 1:1

Magdalena Fręch - Marie Bouzkova 1:6, 6:4, 4:6

Iga Świątek - Linda Noskova 7:6, 4:6, 7:5

Iga Świątek/Katarzyna Kawa - Marie Bouzkova/Katerina Siniakova

Na żywo Polska - Czechy Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Trwa przerwa toaletowa 6:2 GEM I SET POLSKA. Na koniec podwójny błąd serwisowy Siniakovej. Polki wygrywają pierwszego seta 40-30 Niecelny return Kawy 40-15 Kasia popisała się sprytnym zagraniem wzdłuż siatki. Są breakpointy i piłki setowe 30-15 Iga błysnęła refleksem przy siatce 15-15 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w trybuny 15-0 Dobry return Kawy 5:2 Gem Polska. Na koniec znakomita akcja przy siatce Igi 40-40 Siniakova uderzyła mocno w siatkę. Decydujący punkt 30-40 Błąd Kasi Kawy i są breakpointy 30-30 Piękne zagranie Igi. Ale kąt! Wzdłuż siatki! 15-30 Błąd Kawy 15-15 Teraz Iga przy siatce była skuteczna 0-15 Nieudana akcja Igi przy siatce 4:2 Gem Polska PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji najpierw dobry return Igi, a po chwili dobry wolej Kasi 40-30 Błąd Igi, zagrała w siatkę 40-15 Siniakova pewna przy siatce 40-0 Teraz świetny return Kawy! Są breakpointy 30-0 Znakomity return Igi! 15-0 Piękny wolej Kasi Kawy przy siatce 3:2 Gem Polska. Na koniec świetna akcja Kawy przy siatce 40-15 Sprytne zagranie Igi wzdłuż linii 30-15 Niecelny wolej Kawy 30-0 Siniakova uderzyła w siatkę 15-0 Smecz Kawy 2:2 Gem Czechy. Na koniec niecelne zagranie Igi. Mamy znów remis 30-40 Szybka wymiana przy siatce. Polki górą 15-40 Wymiana po crossie Świątek i Siniakovej. Pierwsza pomyliła się Iga 15-30 Bouzkova czyści siatkę 15-15 Dobra akcja Kawy przy siatce 0-15 Ciekawa wymiana. Na koniec błąd Igi 2:1 Gem Polska. W ostatniej decydującej akcji świetnie przy siatce spisała się Kasia Kawa! 40-40 Decydujący punkt (nie ma gry na przewagi w deblu) 40-30 Smecz Igi przy siatce 30-30 Kawa zagrała w siatkę po mocnym returnie Siniakovej 30-15 Mocny smecz Świątek 15-15 Sprytne zagranie Igi 0-15 Mocny return Bouzkovej Serwuje Kasia Kawa 1:1 Gem Czechy. Mamy już remis 15-40 Kawa ruszyła do środka, a Bouzkova zagrała tam, gdzie przed chwilą była Polka 15-30 Świetny return Kawy 0-30 Wymiana po crossie. Na koniec błąd Świątek 0-15 Błąd Igi przy siatce 1:0 Gem Polska. Na koniec dobry serwis Igi. Gem wygrany do zera 40-0 Kawa znów skuteczna przy siatce 30-0 Smecz Kasi Kawy przy siatce 15-0 Błąd Bouzkovej GRAMY! Serwuje Iga Świątek Billie Jean King Cup PREMIE: Ile zarobiły polskie tenisistki w BJK Cup 2024 Nagrody pieniężne Trwa rozgrzewka Jako pierwsze będą serwować Polki Siniakova to liderka rankingu deblistek. Przed Polkami ciężkie zadanie Tenisistki są już na korcie. Za chwilę początek meczu debla Iga Świątek i Katarzyna Kawa kontra Katarina Siniakova i Marie Bouzkova! A tak Linda Noskova skończyła mecz z Igą Świątek. Koszmarny błąd Iga Swiatek forces the diciding doubles! 🇵🇱



She takes the match 7-6(4) 4-6 7-5 to even the tie 1-1 👏#BJKCup | @iga_swiatek | @pzt_tenis pic.twitter.com/jRWCBvDjpN — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 Czekamy na decyzje kapitanów, którzy wkrótce ogłoszą składy na mecz debla On the hunt to draw level 👀#BJKCup | @iga_swiatek pic.twitter.com/TJtWnNKwdW — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 W meczu Polska - Czechy jest remis 1-1. Przed nami mecz debla 7:6, 4:6, 7:5 JAZDA!!!! Ale błąd Lindy Noskovej na koniec! Miała piłkę górze i po koźle huknęła za boczną linię! 40-30 Znów szybka wymiana, ale teraz Iga wpakowała piłkę w siatkę 40-15 Bitwa na bekhendy. Na koniec piękne zagranie Igi. PIŁKI MECZOWE 30-15 Znów dobry return Igi. Linda odegrała pod presją w siatkę 15-15 Świetny serwis Noskovej 15-0 Błąd Czeszki po dobrym returnie Polki 7:6, 4:6, 6:5 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi Świątek. Seria efektownych akcji. Brawo! 40-15 Znów dobry serwis Igi. Czeszka odegrała, ale Polka ładnie zakręciła z forhendu 30-15 Bardzo mocny i dokładny serwis Igi Świątek 15-15 Nieczyste uderzenie Igi ramą rakiety, duży aut 15-0 Długa i ciekawa wymiana, w której Iga była w trudnej sytuacji, ale na koniec popisała się świetnym forhendem 7:6, 4:6, 5:5 Gem Noskova. Przewaga Czeszki topniała, ale na koniec zaserwowała bardzo mocno i dokładnie 30-40 Co za return Igi! 15-40 Iga odpowiada świetnym forhendem 0-40 As serwisowy Noskovej, już dziesiąty dzisiaj 0-30 Niecelny return Polki 0-15 Po smeczu Noskovej Iga zdołała odegrać, ale Czeszka czekała przy siatce 7:6, 4:6, 5:4 Gem Świątek. Ufff... Zrobiło się nerwowo. Czeszka wywierała teraz niesamowitą presję. Iga nie pękła 40-30 Szybka wymiana przez środek. W końcu Czeszka wyrzuciła na aut 30-30 Błąd Igi 30-15 Potężny return Czeszki po za słabym drugim serwisie Polki 30-0 Bardzo duży aut po zagraniu Czeszki 15-0 Wreszcie dobra akcja Igi, zakończyła ją pewnym forhendem 7:6, 4:6, 4:4 Gem Noskova. Było 4:1, ale jest już 4:4. Iga popełnia błędy i złości się na siebie 15-40 Wyraźnie gorszy teraz okres w grze Igi. Znów błąd 15-30 Znakomity serwis Noskovej 15-15 Teraz pomyliła się Czeszka, uderzyła mocno w siatkę 0-15 Autowy lob Polki 7:6, 4:6, 4:3 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Seria dziwnych błędów Igi. Tak jakby zupełnie zgubiła koncentrację. Czeszka zaraz może wyrównać 0-40 I znów prosty błąd Igi w komfortowej sytuacji. Autowy drive-volley. Są breakpointy 0-30 Oj Iga... Polka miała otwarty kort, ale zagrała w korytarz deblowy 0-15 Znów świetny bekhend Czeszki 7:6, 4:6, 4:2 Gem Noskova. Na koniec szybka wymiana i piękny bekhend Lindy Noskovej 30-40 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-40 Dobry serwis Noskovej 15-30 Szybka wymiana, pierwsza pomyliła się Polka 15-15 7:6, 4:6, 4:1 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 15-30, ale potem już do końca gema kapitalnie serwowała! 40-30 Noskova returnowała w siatkę 30-30 As serwisowy Igi Świątek! 15-30 Mocny return Czeszki, trafiła w linię 15-15 Czeszka uderzyła bardzo mocno i bardzo niecelnie 0-15 Iga miała inicjatywę, ale nieco ją na koniec poniosło i uderzyła z powietrza za boczną linią 7:6, 4:6, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec cudowny bekhend Igi, trafiła w samą linię! 40-15 Czeszka znów wyrzuciła na aut! Są breakpointy! 30-15 Iga pod presją w biegu uderzyła w siatkę 30-0 Błąd Czeszki i robi się ciekawie 15-0 Niesamowita wymiana, w której obie panie dokonywały cudów. Górą Iga, dobry lob 7:6, 4:6, 2:1 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Gem wygrany do zera. Na koniec znów znakomity serwis mistrzyni Roland Garros 40-0 Ładny forhend Igi z dużą rotacją 30-0 A teraz niecelny forhend Czeszki, która coraz bardziej ryzykuje, skracając wymiany 15-0 Mocny ale bardzo niecelny return Noskovej 7:6, 4:6, 1:1 Gem Noskova. Czeszka odpowiada gemem wygranym do zera. Gra wciąż bardzo dobrze 0-40 As serwisowy Noskovej 0-30 Niecelny bekhend Polki 0-15 Kolejny świetny skrót Noskovej 7:6, 4:6, 1:0 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Polki na otwarcie trzeciego seta 40-15 Bardzo dobry serwis Igi Świątek 30-15 Potężne uderzenie z powietrza Noskovej 30-0 Iga smeczowała na raty, ale ważnie, że skutecznie 15-0 Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek Sealed with a backhand 💪



Linda Noskova takes the second set over Swiatek 6-4 👏#BJKCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/5vZIDw95OJ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 7:6, 4:6 GEM I SET NOSKOVA. Czeszka wygrywa drugiego seta. Na koniec efektowna szybka wymiana. Noskova zakończyła ją kapitalnym bekhendem 30-40 Noskova ma piłkę setową 30-30 Dobry return Polki i błąd rywalki 15-30 Noskova trafiła mocno pierwszym podaniem i ruszyła do siatki. Iga odegrała w siatkę 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Błąd Czeszki, autowy bekhend 7:6, 4:5 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Na koniec Czeszka popisała się kapitalną akcją przy siatce. Iga blisko porażki w drugim secie 30-40 Robi się niebezpiecznie. Polka broni breakpointa. Agresywny return Czeszki 30-30 Noskova trafiła mocno forhendem, ruszyła do przodu i skończyła punkt wolejem 30-15 Świetny serwis Polki, na zewnątrz 15-15 Dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zaskoczył rywalkę 0-15 Autowy forhend Igi, za końcową linię 7:6, 4:4 Gem Noskova. Błyskawiczny gem wygrany przez Czeszkę do zera 0-40 As serwisowy Noskovej 0-30 Pewny bekhend Czeszki 0-15 Znakomity skrót Noskovej. Iga nie zdołała odegrać 7:6, 4:3 Gem Świątek. Na koniec znakomity pierwszy serwis Igi. Polka wraca na prowadzenie 40-30 Znów mocny ale niecelny return Czeszki 30-30 Noskova znów mocno returnowała, ale tym razem wpakowała piłkę w siatkę 15-30 Świetny return Noskovej 15-15 Agresywny return Czeszki pod nogi Polki, która nie zdołała odegrać 15-0 Kapitalny serwis Igi. Mniejsza siła, ale mordercza rotacja 7:6, 3:3 Gem Noskova. Na koniec Iga returnowała w siatkę. 30-40 Potężny forhend po crossie Noskovej 30-30 Ładny bekhend Igi na koniec ciekawej wymiany 15-30 Podwójny błąd serwisowy Noskovej 0-30 As serwisowy Noskovej 0-15 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Iga 7:6, 3:2 Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi. Wygrany do zera. Panie w tym secie bardzo pewnie bronią podania 40-0 Iga konsekwentnie atakowała bekhend Lindy. W końcu zagrała nie do obrony 30-0 As serwisowy Polki 15-0 Kapitalna akcja Igi. Najpierw dobry wyrzucający na zewnątrz serwis, a potem pewny forhend 7:6, 2:2 Gem Noskova. Czeszka odpowiada gemem wygranym do zera i też na koniec zaserwowała asa 0-40 Bardzo niecelny return Polki 0-30 0-15 Po dobrym serwisie Czeszka sprytnie zagrała przeciwko kierunkowi biegu Igi 7:6, 2:1 Gem Świątek. Iga wygrała go do zera. Na koniec as serwisowy 40-0 Świetna reakcja Igi na mocny return rywalki 30-0 Bardzo dobry serwis Igi 15-0 Noskova mogła skończyć punkt, ale wpakowała piłkę w siatkę 7:6, 1:1 Gem Noskova. Na koniec Czeszka popisała się świetnym bekhendem wzdłuż linii. Mamy już remis w drugim secie 15-40 Dobry głęboki return Polki. Czeszka odegrała w siatkę 0-40 Czeszka szybko wygrywa kolejne punkty 0-30 Znów nieudany return naszej gwiazdy 0-15 Autowy return Polki 7:6, 1:0 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 15-30, ale potem już do końca gema świetnie serwowała 40-30 Dobry serwis Polki na ciało rywalki 30-30 Agresywny return Czeszki ale w siatkę 15-30 Po skrócie Czeszki Polka odegrała, ale została po chwili przelobowana 15-15 Dobry forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać 0-15 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Iga Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Iga takes the first set after a back and forth tiebreak ‼️#BJKCup pic.twitter.com/HYtid0jwm7 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 Polka korzysta z przerwy toaletowej 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta w dramatycznych okolicznościach. 7-4 w tie-breaku 7-4 JAZDAAAA!!! Na koniec niecelny return Noskovej, duży aut 6-4 Świetny serwis Igi! Są piłki setowe 5-4 As serwisowy Czeszki z drugiego podania 5-3 Minimalny aut po zagraniu Noskovej. Przeszkodziła jej trochę taśma, na której podskoczyła piłka 4-3 Dobry return Czeszki. Iga odegrała w siatkę 4-2 Polka w pełnym biegu zagrała daleko w aut. Zmiana stron 4-1 Świetnie teraz Iga popracowała na nogach za końcową linią. W końcu wymusiła błąd rywalki 3-1 Niecelny return Świątek 3-0 Świetny serwis Polki 2-0 Pewny smecz po koźle Igi 1-0 Znów skrót Czeszki i dobra reakcja Polki 6:6 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Przed nami TIE-BREAK 30-40 Wymiana forhend na forhend. Niestety pierwsza pomyliła się Iga. Breakpoint 30-30 Pięknie Iga teraz zakręciła z forhendu 15-30 Błąd Czeszki 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 0-15 Dobry return Czeszki 6:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wychodzi na prowadzenie i zaraz może wygrać seta! Iga ma breakpointa, dobry return Kolejna równowaga po podwójnym błędzie serwisowym Czeszki Równowaga. Return Igi w siatkę Iga ma szansę na przełamanie po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 40-40 Szybka wymiana, w której Polka przejęła inicjatywę i skończyła pewnie forhendem w otwarty już kort 30-40 As serwisowy Noskovej 30-30 Mocny serwis Czeszki 30-15 Znów skrót Noskovej i jeszcze raz świetna reakcja Świątek 15-15 Czeszka znów zagrała skrót, ale Polka tym razem nie dała się nabrać. Odegrała idealnie 0-15 5:5 Gem Świątek. Iga przerywa serię rywalki. Na koniec świetny serwis naszej gwiazdy z dużą rotacją 40-15 Bardzo mocny ale minimalnie niecelny return Noskovej 30-15 Iga powoli chyba odzyskuje równowagę 15-15 Czeszka teraz zagrała daleko w aut 0-15 Znów błąd Polki 4:5 Gem Noskova. Czeszka wygrała go do zera. Polka straciła zupełnie kontrolę nad przebiegiem rywalizacji 0-40 Znów dobra agresywna akcja Czeszki 0-30 As serwisowy Noskovej 0-15 Czeszka idzie za ciosem 4:4 Gem Noskova PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Polki. A prowadziła w gemie 40-15... Błąd Świątek i jest już breakpoint 40-40 Po dobrym returnie Czeszki Polka zagrała za końcową linię 40-30 Taśma teraz pomogła Noskovej 40-15 Iga znów trafiła mocno pierwszym podaniem 30-15 Czeszka gra na pełnym ryzyku, teraz przestrzeliła z forhendu 15-15 Znakomity return Noskovej. Trafiła idealnie w boczną linię 15-0 Dobry, mocny i płaski, serwis Igi 4:3 Gem Noskova. Polka miała znów breakpointa, ale tym razem nie udało się go wykorzystać. Czeszka w dobrym stylu wybroniła się. Równowaga. Dobry serwis Czeszki Iga ma breakpointa po kapitalnej akcji. Ładnie przejęła inicjatywę, ruszyła do siatki i skończyła punkt 40-40 Błąd Noskovej 30-40 Kolejny świetny skrót Czeszki 30-30 Dobry return Polki, wymusiła błąd rywalki 15-30 Teraz Noskova dość szczęśliwie trafiła w boczną linię 15-15 Czeszka miała dobrą okazję, żeby skończyć punkt, ale uderzyła za końcową linię 0-15 Niecelny return Igi Świątek 4:2 Gem Świątek. Polka wciąż prowadzi, obroniła serwis 40-30 Autowy return Noskovej 30-30 Doby skrót Noskovej. Iga nie zdołała odegrać, nie zdążyła 30-15 Czeszka gra bardzo agresywnie, ale teraz przestrzeliła 15-15 Minimalny aut po atomowym returnie Noskovej 0-15 Duży aut po zagraniu Igi, szkoda bo wcześniej dobrze zaserwowała 3:2 Gem Noskova. Czeszka obroniła podanie. Polka doprowadziła do równowagi, ale w dwóch kolejnych akcjach górą była rywalka Noskova ma przewagę po zaskakującym drugim serwisie 40-40 Błąd Czeszki, wpakowała piłkę w siatkę 30-40 Polka nie zdołała odegrać w kort po bardzo mocnym forhendzie rywalki 30-30 Czeszka podniosła piłkę i zagrała krócej. Dla Igi była to wystawka i uderzyła mocno z forhendu 15-30 Dobry return Igi pod nogi rywalki 0-30 Czeszka nie miała problemów ze skończeniem punktu po świetnym serwisie 0-15 Duży aut po forhendzie Świątek 3:1 Gem Świątek. Polka wygrała go pewnie, szybko i do zera, bardzo dobrze serwując 40-0 Iga pewnie skończyła punkt po kolejnym bardzo dobrym serwisie 30-0 As serwisowy Igi Świątek 15-0 Zmuszona do ruchu Noskova w końcu zagrała za końcową linię 2:1 Gem Noskova. Bardzo dobry gem serwisowy Czeszki. Zakończyła go asem 15-40 Dobry serwis Czeszki i niecelny return Polki 15-30 Potężny forhend po crossie Noskovej 15-15 Kolejna bardzo szybka wymiana. Lepiej to tempo wytrzymała Polka. Czeszka zagrała w końcu w siatkę 0-15 Niecelny return Igi Świątek 2:0 Gem Świątek. Polka przegrywała w nim 15-40, ale opanowała sytuację. W porę wrócił dobry serwis. Świątek ma przewagę po bardzo dobrym serwisie 40-40 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Czeszka, zagrała w siatkę 30-40 Iga wykorzystała krótsze zagranie Czeszki i pewnie skończyła punkt 15-40 Znów agresywny return Czeszki. Polka odegrała w siatkę. Iga broni breakpointów 15-30 Świetny serwis Polki 0-30 Agresywny return Noskovej. Iga odegrała w siatkę 0-15 Szybka wymiana zakończona błędem Polki, niecelny bekhend 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Czeszki, już drugi w gemie. Polka przełamuje serwis rywalki już w gemie otwarcia 40-30 Świetny skrót Noskovej, efektowne zagranie 40-15 Iga przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu. Są breakpointy 30-15 As serwisowy Czeszki 30-0 Noskova pod presją zagrała za końcową linię 15-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki Powtórka punktu Jaki błąd aparatury hawk-eye live. Został wywołany aut, choć piłka była dobra GRAMY! Serwuje Linda Noskova Losowanie wygrała Czeszka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie Iga Świątek i Linda Noskova właśnie pojawiły się na korcie WHAT. A. MATCH 🤯



Marie Bouzkova emerges victorious after a thriller against Magdalena Freck 🇨🇿#BJKCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/0CjtPMerVa — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 16, 2024 Jeżeli Iga Świątek pokona Lindę Noskovą, losy meczu z Czeszkami rozstrzygną się w spotkaniu deblowym. Tam niestety faworytkami byłyby już rywalki Niestety Magdalena Fręch przegrała z Marie Bozukovą 1:6, 6:4, 4:6. Polki przegrywając z Czeszkami 0-1. Iga Świątek musi wygrać z Lindą Noskovą, żeby przedłużyć rywalizację. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z MECZU MAGDALENA FRĘCH - MARIE BOUZKOVA Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Linda Noskova w ćwierćfinałowym spotkaniu Polska - Czechy w Billie Jean King Cup. Początek spotkania po zakończeniu pierwszego pojedynku

Iga Świątek i Linda Noskova znów się spotykają, tym razem w meczu Polska - Czechy w finałach BJK Cup w Maladze. W 2024 r. zmierzyły się aż trzy razy, ale wszystkie te mecze rozegrały w pierwszych trzech miesiącach roku. Najpierw była bolesna porażka Świątek z Noskovą w Australian Open (6:3, 3:6, 4:6). Potem dwukrotnie górą była Polka - 6:4, 6:0 w Indian Wells i 6:7, 6:4, 6:4 w Miami Open. - Pamiętam na pewno mecz w Australian Open. To była dla mnie rozdzierająca serce porażka. Ona jest naprawdę dobrą zawodniczką. Bardzo dobrze czyta kort. Ma mocny serwis i naprawdę płynną technikę. Pamiętam też nasz mecz w Miami. Również był dość zacięty i intensywny. Więc na pewno nie będzie łatwo - powiedziała Iga Świątek o meczu z Lindą Noskovą.

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu zaczęła rywalizację w finałach Billie Jean King Cup. Nasza najlepsza tenisistka debiutuje w tym turnieju, bo wcześniej rezygnowała z gry z powodu napiętego terminarza (finały BJK Cup rozgrywano tuż po WTA Finals i to na drugim końcu świata). W meczu Polska - Hiszpania Iga Świątek zdobyła drugi punkt, pokonując 6:3, 6:7, 6:1 Paulę Badosę. - Na pewno czuje się większą odpowiedzialność. Wiadomo, że tutaj gra się nie tylko dla siebie, ale też dla innych - analizowała Iga Świątek. - W porównaniu do moich wcześniejszych występów w Billie Jean King Cup teraz byłam w stanie w pełni skoncentrować się na singlu, co jest super. Poza kortem korzystam ze wsparcia dziewczyn, trenerów i sztabu, co sprawia, że nie czuję się, jakbym grała sama. Dzięki współpracy z trenerem przez lata dopracowaliśmy komunikację na ławce, a ja mogłam się przyczynić do tego, że pierwszy raz jesteśmy w ćwierćfinale. To super uczucie. Po to tu jestem, żeby wesprzeć reprezentację i walczyć o puchar - dodała Iga Świątek.

Mecz Polska - Czechy w ćwierćfinale Billie Jean King Cup zacznie się po godzinie 17. Spotkanie Iga Świątek - Linda Noskova zostanie rozegrane jako drugie w kolejności.