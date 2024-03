Iga Świątek - Linda Noskova Relacja NA ŻYWO Miami Open Świątek - Noskova WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Odśwież relację

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra z Lindą Noskovą w 3. rundzie Miami Open. Początek meczu po godzinie 24 polskiego czasu, a na lepszą w tym pojedynku czeka już Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Polka na otwarcie rywalizacji na Florydzie w świetnym stylu pokonała 6:1, 6:1 Camilę Giorgi. - Lubię tutaj grać, warunki mi pasują. Jest duża wilgotność, a do tego piłki są ciężkie i trzeba włożyć dużo więcej siły w uderzenia. A ja lubię jak jest ciężko - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek. Noskova ograła 6:4, 6:4 Rosjankę Marię Timofiejewą.

Iga Świątek i Linda Noskova w Miami zagrają ze sobą już po raz czwarty, a już po raz trzeci w tym sezonie. Po łatwym zwycięstwie Polki rok temu w Warszawie (6:1, 6:4) przyszła przykra porażka w 3. rundzie tegorocznego Australian Open (6:3, 3:6, 4:6 w 3. rundzie). Świątek wzięła srogi rewanż, gromiąc Czeszkę w Indian Wells - 6:4, 6:0. - To już nasz trzeci mecz w tym roku, więc to bardzo interesujące. Byłoby miło, gdyby WTA losowało tak drabinki, żebyśmy się nie nudzili - zażartowała Iga Świątek. - Gra przeciwko niej jest trudna, co widać było w Australii. Zamierzam skupić się na sobie i wykorzystać doświadczenie z naszych poprzednich meczów, aby grać solidnie i efektywnie - dodała Iga Świątek, która przed Miami Open wygrała Indian Wells. Teraz ma szansę po raz drugi w karierze ustrzelić słoneczny dublet. Poprzednio dokonała tej sztuki w 2022 r.

Iga Świątek przed meczem z Lindą Noskovą jest oczywiście zdecydowaną faworytką, ale Czeszka zapewnia, że postara się znów sprawić niespodziankę. - Nasz ostatni mecz w Indian Wells był w moim wykonaniu straszny i wciąż jestem na siebie zła. Dobrze zaczęłam i miałam nawet szanse na 5:2 w pierwszym secie, ale nie wykorzystałam ich, a potem moja gra się zupełnie rozleciała. Teraz postaram się być bardziej skupiona i spróbuję zagrać z nią tak jak w Australian Open - stwierdziła 19-letnia Czeszka.