Djoković - Rublow O której godzinie gra Djoković Australian Open KIEDY gra Djoković

Novak Djoković kontra Andrej Rublow! Ten ćwierćfinał Australian Open zapowiada się bardzo ciekawie. Djoković od początku Szlema w Melbourne był zdecydowanym faworytem bukmacharów i potwierdza klasę mimo problemów z mięśniem uda. Czy Rosjanin Rublow zatrzyma zwycięski marsz Serba?

Novak Djokovic kontynuuje swój marsz po 22. wielkoszlemowy triumf w karierze i rekordowe 10 zwycięstwo w Australian Open. Na jego drodze stoi Andrej Rublow, który awans do ćwierćfinału wywalczył pod długiej, zaciętej i dramatycznej pięciosetowej bitwie z młodym Duńczykiem Holgerem Rune. Rosjanin obronił dwie piłki meczowe. - Wcześniej nie byłem w stanie wygrać takich meczów - powiedział Rublow. - To pierwszy raz, kiedy wygrałem coś takiego, zwłaszcza w tak wyjątkowym turnieju jak Australian Open. Jest to więc coś, co na pewno zapamiętam na całe życie. Brak mi słów. Trzęsę się i jestem szczęśliwy - dodał Rublow. - Wiem, że Novak jest bardzo trudnym graczem, zwłaszcza w turniejach wielkoszlemowych – stwierdził Rublow. – Ma największe doświadczenie w wygrywaniu tego typu meczów. Jest jednym z najlepszych w historii. Jedyna szansa, jaką mam, to jeśli zagram swój najlepszy tenis, po prostu muszę walczyć o każdą piłkę i to wszystko. To jedyna szansa.

Mecz Novak Djoković - Andrej Rublow w 1/4 finału Australian Open zostanie rozegrany w środę 25 stycznia 2023. Początek meczu Djoković - Rublow o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Djoković - Rublow na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

