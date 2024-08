Dla Igi Świątek uczy się polskiego i dzięki niej znalazła miłość. Przeleciała 10 tysięcy kilometrów, żeby wspierać polską tenisistkę

Iga Świątek – Xiyu Wang zapis relacji na żywo: Wang poważnie przetestowała Igę! Walka do samego końca

- Cześć, witam, nazywam się Jasper Chan. Jestem z Tajwanu i jestem fanką Igi Świątek. Teraz uczę się języka polskiego. To dobrze, że już rozumiem trochę po polsku, prawda? - zaskoczyła nas polszczyzną podczas spotkania w trakcie zeszłotygodniowego turnieju WTA 125 w Warszawie. Jasper wróciła na korty, na których rok temu dała się poznać całej Polsce. Od tamtej pory specjalnie dla Igi zaczęła naukę polskiego, a także tenisa!

- Bardzo się cieszę, że wróciłam do Warszawy. To "piękne miasto" - zakończyła zdanie po polsku. - Naprawdę kocham Igę i chcę jej znowu podziękować. Dzięki niej staję się lepsza. Wcześniej miałam problemy ze snem, a teraz mam szczęśliwe życie.

Tajwanka dla Igi Świątek uczy się polskiego. Dzięki niej znalazła miłość

- W tym roku przyjazd do Polski to zupełnie inne doświadczenie. W tamtym roku podróżowałam samotnie pierwszy raz, teraz czułam się bardziej komfortowo i spokojniej. Próbowałam wiele... "pysznej, polskiej kuchni. Kocham świeże polskie truskawki, jagodzianki i pierogi z mięsem" - opowiedziała uroczo Jasper.

Podczas kilkudniowej wizyty w Warszawie 33-latka uczyła się języka idolki z nauczycielką Polką, a także grała w tenisa z polską instruktorką. W dniu oficjalnego rozpoczęcia igrzysk wyleciała do Paryża, gdzie wraz z chłopakiem dopinguje m.in. Świątek. - Iga jest moim kupidynem (śmiech). Znalazłam prawdziwą miłość. Mój chłopak zobaczył nasze wspólne zdjęcie i przeczytał artykuł na temat mojej ostatniej podróży do Warszawy, gdy... Iga była tuż za nim podczas turnieju! To przeznaczenie! Teraz jest też moim trenerem tenisa - przyznała Tajwanka.

Okazuje się, że jej ukochany Tommy jest... bratem i trenerem Su-wei Hsieh - legendarnej tajwańskiej tenisistki i partnerki Jana Zielińskiego w turniejach miksta! Jasper kibicowała na igrzyskach także jej, a na specjalnie przygotowanych transparentach miała wymowny napis w tajwańsko-polskich barwach: "Kibicuję Su-wei, ale to Świątek kocham". Całą rozmowę z tajwańską kibicką Igi Świątek znajdziesz w powyższym i poniższym playerze.