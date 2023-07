Przeleciała pół świata dla Igi Świątek! Niezwykła podróż kibicki z Tajwanu do Polski [TYLKO U NAS]

Powiedziała to wprost

Iga Świątek we wtorek udanie zainaugurowała turniej w Warszawie, pokonując w 1. rundzie Niginę Abduraimovą z Uzbekistanu 6:4, 6:3. Jej mecz całkowicie wypełnił trybuny, a jedną z kibicek, która na żywo dopingowała 22-latkę, była Jasper z Tajwanu. Urocza 32-latka przyleciała do Polski specjalnie dla Igi. Od dłuższego czasu raszynianka jest jej prawdziwą idolką, a turniej w Warszawie okazał się idealną okazją, żeby po raz pierwszy w życiu wybrać się na tenisową imprezę. - Naprawdę kocham Igę i to jest moja pierwsza samotna podróż. Nie byłam za granicą od ponad 10 lat, ale naprawdę chciałam osobiście zobaczyć Igę na korcie - powiedziała Tajwanka w rozmowie z "Super Expressem". Jej podróż trwała ponad 20 godzin i obejmowała dystans ponad 6 tysięcy mil (ponad 9 tys. km)!

- Jestem teraz naprawdę zmęczona, bo dostanie się z Tajwanu do Wiednia zajęło mi około 20 godzin, a następnie miałam przesiadkę do Polski - mówiła na kilka godzin przed pierwszym meczem Świątek w Warszawie. Nie dało się jednak po niej odczuć zmęczenia, a na twarzy Jasper cały czas gościł uśmiech. Tajwanka zasiadła na trybunach kortu centralnego z największym z trzech przygotowanych specjalnie dla Igi banerów i spełniła swoje marzenie. Po spotkaniu udało się jej zrobić pamiątkowe zdjęcie z idolką, a także zebrała autograf.

- Iga naprawdę na mnie wpłynęła i dała mi dużo motywacji. Ona ma dużo mocy i po prostu ją uwielbiam. Myślę, że jest analityczną tenisistką. W języku tajwańskim mówi się, że używa mózgu do gry w tenisa. Myślę, że dużo myśli, zanim coś zrobi i ma bardzo wysoką inteligencję emocjonalną. Nigdy nie krzyczy na innych, nawet jeśli przegrywa lub nie dominuje w meczu. Jest prawdziwym numerem jeden pod każdym względem - wyjaśniła swoje uwielbienie do polskiej tenisistki 32-latka z Tajwanu. Jej miłość do Igi jest tak duża, że zamierza odkładać jak najwięcej pieniędzy, żeby latać za czterokrotną wielkoszlemową mistrzynią po całym świecie! Całą rozmowę z tajwańską fanatyczką Igi Świątek obejrzysz poniżej: