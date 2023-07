Ojciec Igi Świątek zdradził jej wielką tajemnicę. Chodzi o największą rywalkę, te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Iga Świątek wraca do domu. Łatwe zwycięstwo na początek?

Ojciec Igi Świątek postanowił udzielić wywiadu tuż przed startem swojej córki na zawodach WTA w Warszawie. W trakcie wywiadu dla "Rzeczpospolitej", Tomasz Świątek wyjawił sekret swojej córki i powiedział szczerze, jak wyglądają jej relacje z największą rywalką - Aryną Sabalenką. Te słowa nie pozostawiają cienia watpliwości.

Tomasz Świątek szczerze o swojej córce i Sabalence. Tak naprawdę wyglądają ich relacje

Jak powiedział Świątek, mimo wielkiej rywalizacji między Świątek a Sabalenką mają one do siebie olbrzymi szacunek. Jak podkreśla Świątek, to nie jest tak, że wszystkie tenisistki muszą koniecznie spędzać ze sobą czas towarzysko.

- - Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale na pewno się szanują jako zawodniczki. Nie jest też tak, że wszystkie dziewczyny siedzą razem w szatni i spędzają tam czas towarzysko. Raczej wchodzą się tylko przebrać przed oraz po meczu czy treningu, jedynie na chwilę, i wracają do pracy ze swoim teamem - podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ojciec reprezentantki Polski w tenisa.