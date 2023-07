Nieznana rywalka mocno zaskoczyła Igę Świątek! Polka rozpoczęła Warsaw Open od trudnego meczu

Iga Świątek - Nigina Abduraimova 6:4, 6:3

Miał być spacerek, a tymczasem była mocna rozgrywka. Iga Świątek (22 l.) awansowała do 2. rundy Warsaw Open, ale do wygranej 6:3, 6:4 z Niginą Abduraimovą potrzebowała aż 97 minut.

Całkiem sporo jak rywalizację liderki rankingu WTA z zawodniczką, która zajmuje 181. miejsce. Zawodniczka z Uzbekistanu starała się dotrzymać kroku Idze, która jednak w najważniejszych momentach zachowywała zimną krew. - Doping kibiców znaczy dla mnie bardzo wiele. To dla mnie wyjątkowa impreza. To zupełnie inny stres, niż podczas innych zawodów. Cieszę się, że miałam szansę zagrać przed polską publicznością. Kibice śledzą moją grę wszędzie tam, gdzie występuję, ale gra w Warszawie to coś zupełnie innego, więc bardzo się cieszę, że tu jestem - powiedziała tuż po spotkaniu.

To było pierwsze spotkanie Świątek od ćwierćfinałowego, przegranego po trudnym boju, starcia z Eliną Switoliną na kortach Wimbledonu. Udział w turnieju na betonowych kortach Legii to początek przygotowań do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się 28 sierpnia (Świątek będzie bronić tytułu). Kolejny mecz Polki zaplanowany jest na czwartek.

Na żywo Iga Świątek - Nigina Abduraimova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 6:3 KONIEC! 6:4, 6:3 dla Igi Świątek w starciu z Niginą Abduraimovą. Polka rozpoczyna turniej w Warszawie od niełatwego, ale zamkniętego w dwóch setach spotkania! 5:3 Dziesiąty podwójny błąd Abduraimovej. Piłka meczowa dla Igi. Piąta w tym meczu. 5:3 30:15 dla Igi. Polka dwie piłki od wygranej. 5:3 Abduraimova odrabia straty. Czas na serwis rywalki. Iga w małym potrzasku. 5:2 Iga obroniła dwa breaki, ale za moment trzecia szansa dla Abduraimovej. 5:2 Dwa breakpointy dla rywalki. Pierwszego Iga obroniła asem, pierwszym w spotkaniu. 5:2 Gem dla rywalki. Trzeba przyznać jej, że dzielnie walczy. Obroniła cztery piłki meczowe i wciąż jest w grze. 5:1 Szansa dla Abduraimovej na uratowanie gema i pozostanie w meczu. 5:1 Iga traci trzy szanse... 5:1 Abduraimova wydaje się być zmęczona poprzednim gemem, gdzie zmarnowała wiele breakpointów. Mamy trzy piłki meczowe dla Igi! 5:1 Długi gem, ale z happyendem dla Świątek. Teraz Abduraimova będzie serwować, by pozostać w meczu. 4:1 Zawodniczka z Uzbekistnau stawia opór. Kolejny breakpoint, ale Iga znów się broni. 4:1 Iga ratuje się wyrzucającym serwisem! 4:1 Breakpoint dla Abduraimovej... 4:1 Czas na serwis Igi. Najlepsza tenisistka świata coraz bliżej wygranej w 1. rundzie Warsaw Open. 4:1 Świątek potrzebowała pięciu breakpointów, ale w końcu dopięła swego. Choć Abduraimova zaskakuje zwłaszcza przy swoim drugim serwisie. 3:1 Iga potwierdza, że chce doprowadzić seta do szczęśliwego finału. Świątek utrzymuje serwis i podwyższa prowadzenie w drugim secie. 2:1 Serwuje Iga! Zaczyna gem od szybko zdobytego punktu. 2:1 Gem na przewagi wygrany przez Polkę. Iga świetnie popracowała backhandem w tym gemie. Mamy przełamanie! 1:1 Długi gem serwisowy Igi. Rywalka wybijała Polkę z rytmu, a wymiany były długie. Iga kończy gema kick-serwisem. 0:1 Dobry początek tenisistki z Uzbekistanu. Rywalka na prowadzeniu w drugim secie. Czas na seta numer dwa. Zaczynamy od serwisu Abduraimovej. 6:4 Iga wygrywa pierwszego seta! 5:4 Iga znowu przełamuje rywalkę i zaraz będzie serwować, aby wygrać pierwszego seta. 4:4 Było 40:0 dla Igi, ale Abduraimova włączyła tryb "turbo". Powrót do równowagi. Nawet zawodniczka z Uzbekistanu ma prawo być zdziwiona przebiegiem tego gema... 4:3 Przebudzenie Abduraimovej. Gem wygrany do zera! Czas na serwis Igi. 4:2 Abduraimova miała dwa breaki, ale Iga potrafiła się obronić. Polka ma przewagę dwóch gemów. 3:2 Break dla Igi - wygrany przez Igę. Polka przełamuje rywalkę! 2:2 Czas na serwis Abduraimowej. Iga wygrała pierwszy punkt piątego gema. 2:2 Drugi serwisowy gem Igi wygrany do 15. Znów remis. Polka podkręca tempo. 1:2 Zaczęliśmy czwartego gema, trzeci padł łupem rywalki. Znów serwuje Iga. 1:1 Iga wygrywa gema do 15. Mamy remis. 0:1 Pierwszy gem dla zawodniczki z Uzbekistanu. Spotkanie zaczęło się od gema serwisowego rywalki. Zagrywa Abduraimowa! Już za moment mecz Igi Świątek. Kort centralny w Warszawie czeka na najlepszą tenisistkę świata! Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Nigina Abduraimova w 1. rundzie turnieju WTA 250 w Warszawie! Będzie to ostatnie spotkanie na korcie centralnym, a jego początek zaplanowano na 17:30.

Iga Świątek jako liderka rankingu WTA jest główną faworytką do zwycięstwa w Warszawie, na co liczą wszyscy kibice. Jej droga rozpocznie się od meczu 1. rundy z Niginą Abduraimovą z Uzbekistanu. Wtorkowa rywalka raszynianki zajmuje obecnie 181. miejsce w rankingu WTA i na papierze nie ma atutów w starciu z czterokrotną mistrzynią turniejów Wielkiego Szlema. Abduraimova jeszcze nigdy nie wzięła udziału w głównym turnieju wielkoszlemowym, a jej najlepszym wynikiem był awans do trzeciej rundy eliminacji. To pokazuje, jak wielka różnica dzieli Świątek i jej przeciwniczkę, jednak należy pamiętać że sport bywa nieprzewidywalny i wszystko może się wydarzyć. Oczywiście kibice nie dopuszczają do siebie takiej myśli, bo każdy z nich liczy na sukces Świątek. Mecz Iga Świątek - Nigina Abduraimova to ostatni pojedynek zaplanowany na wtorek na korcie centralnym. Początek już o 17:30!