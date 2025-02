Ekspert nie ma litości dla zespołu Igi Świątek. Wywołuje do tablicy Darię Abramowicz

Agnieszka Radwańska grzmi w sprawie Igi Świątek! Była tenisistka nie ma co do tego wątpliwości. Dosadne słowa

Kilka tygodni temu Wim Fissette stwierdził, że największym atutem Igi Świątek jest jej twarda mentalność. Niestety początek tego sezonu negatywnie weryfikuje słowa belgijskiego szkoleniowca, co widać po zachowaniu Świątek na korcie podczas gry i poza nią. Prawdziwym utrapieniem dla Igi Świątek stają się, co miało swój początek już w końcówce poprzedniego roku, niewymuszone błędy, a do tego coraz częściej widzimy Polkę rzucającą rakietą. Niedawno ostro potraktowała też swojego trenera, gdy schodząc z kortu po porażce z Mirrą Andriejewą nie podała mu ręki i wręcz robiła wszystko, by jak najszybciej go ominąć. Na problemy z utrzymaniem nerwów na wodzy wskazuje m.in. Lech Sidor w rozmowie w programie portalu Meczyki.pl.

Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne

Słynny ekspert i komentator tenisowy nie miał wątpliwości, że Świątek nie radzi sobie z presją i problemami na korcie. Uważa nawet, że jej problemy są podobne do tych z początków jej największych sukcesów. – Iga zaczęła z powrotem zachowywać się nerwowo. Za szybko wpada w takie stany, w których ciężko jej wyjść. Niedawno miała narzędzia i znajdowała sposób, by odwrócić mecze. Niestety, od początku roku pojawią się stany, jakby Iga cofnęła się do okresu, tych wczesnych swoich występów, kiedy wchodziła do Wielkiego Szlema, jeszcze za czasów trenera Piotra Sierzputowskiego, kiedy zaczęła się rozpędzać do wielkiej kariery – ocenił komentator Eurosportu.

Zdaniem Lecha Sidora więcej powinno się w tym miejscu wymagać od Darii Abramowicz. – Daria powinna też wtrącić swoje trzy grosze, bo tak rozchwianej emocjonalnie Igi to chyba pani Daria w swojej karierze, kontaktu z Igą, jeszcze nie miała, więc to jest ewidentnie robota do zrobienia, by Iga przestała wpadać w panikę, to raz, bo takie można było odnieść wrażenie, że ona nie bardzo wierzy w swoje umiejętności. Właśnie to, co było z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. (…) Tu trzeba plan naprawczy jakiś zrobić i miejmy nadzieję, że Igę zobaczymy w Miami i w Indian Wells, taką, jaką chcielibyśmy oglądać zawsze – dodawał.