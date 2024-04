Elise Mertens naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Mocne słowa Belgijki

Gorzkie słowa Igi Świątek. Apeluje o to kolejny raz, przykro się robi czytając te słowa naszej wielkiej mistrzyni

Iga Świątek: Mój mózg musi się do tego przyzwyczaić, potrzebuję czasu

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie rozegra w czwartek, a rywalką Polki będzie Elise Mertens. Belgijka we wtorkowy wieczór pokonała 6:1, 4:6, 6:0 Niemkę Tatjanę Marię. Iga Świątek po raz pierwszy zagra z Elise Mertens w singlu, co jest dość dziwne, bo 29-latka to od dawna zawodniczka z Top-40 rankingu. Nasza gwiazda meczem z Belgijką rozpocznie tegoroczne występy na mączce czyli jej zdecydowanie ulubionej nawierzchni. Iga Świątek, która triumfowała w Stuttgarcie w latach 2022 i 2023, będzie oczywiście zdecydowaną faworytką.

Elise Mertens zapytana o Igę Świątek. Piękne słowa Belgijki

Elise Mertens przed meczem z Igą Świątek została zapytana o Polkę i długo mówiła na temat naszej tenisistki. - Jaki będzie mój plan? Oczywiście przypomnę sobie trochę jej meczów z przeszłości. Nie grałem z nią jeszcze w singlu, tylko w grze podwójnej w Indian Wells, z Su-Wei po mojej stronie. Tak, tak, minęło od tego meczu kilka lat - wspominała Mertens. - Myślę, że muszę po prostu starać się dominować, wyjść na kort i nie wahać się ani przez chwilę, bo ona będzie odgrywać piłki, ona będzie je mocno uderzać. Oczywiście ma już duże doświadczenie na tych kortach, skoro wygrała tutaj dwukrotnie - dodała Belgijka.

Elise Mertens nie ukrywa, że jest pod wrażeniem, jak wiele osiągnęła już w tak młodym wieku Iga Świątek. - To niewiarygodne, że ma zaledwie 22 lat, a już tyle udało jej się osiągnąć. A w przyszłości osiągnie zdecydowanie znacznie więcej. Myślę, że wyróżnia ją wytrzymałość psychiczna, nie oddaje żadnych punktów za darmo. Uderza piłki bardzo wcześnie. Imponuje świetną pracą nóg. Jest wszechstronną zawodniczkką, tak naprawdę nie można znaleźć o niej wielu słabych stron. Myślę, że dlatego jest numerem 1 - stwierdziła na koniec Elise Mertens, rywalka Igi Świątek.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej